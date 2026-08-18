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Terremoto en Colombia: Medicina Legal entregó nuevo reporte de desaparecidos a ocho días de la tragedia; el número bajó

Este balance se conoció en medio de la movilización masiva de ayudas para la atención de los damnificados, concentrados en la región del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó, las zonas más golpeadas por el evento natural

Los equipos de rescate continúan trabajando entre las zonas afectadas para encontrar desaparecidos y atender a las personas heridas tras el terremoto -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Los equipos de rescate continúan trabajando entre las zonas afectadas para encontrar desaparecidos y atender a las personas heridas tras el terremoto -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó en la tarde del martes 18 de agosto de 2026 el más reciente informe sobre el impacto del terremoto que se registró el 10 de agosto en el país, de magnitud de 7,4 y que tuvo como epicentro a José del Palmar, Chocó. Un fuerte movimiento telúrico que golpeó a 15 departamentos, de ellos cinco de manera severa, y ya cuenta con más de 123.000 familias afectadas.

De acuerdo con el organismo, adscrito a la Fiscalía General de la Nación, el número de desaparecidos descendió a 290, a ocho días del desastre. Así quedó consignado en el reporte número 5, con corte a la 1:00 p. m., en el que también se señaló que, hasta el momento, 265 personas fueron localizadas con vida y 88 sin vida, en el contexto de las labores de búsqueda que siguen en las zonas más perjudicadas con la tragedia.

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Medicina Legal - nuevo reporte de desaparecidos
A través de sus canales oficiales, Medicina Legal entregó un nuevo reporte de desaparecidos en el territorio nacional, tras el terremoto del 10 de agosto - crédito @MedLegalColombi/X

En ese sentido, la entidad explicó que la actualización del balance responde al avance de las tareas de identificación y localización de personas en las áreas más impactadas por el movimiento telúrico. Y, con ello, precisó que el corte de datos se llevó a cabo en línea con los procedimientos de verificación que se adelantan en coordinación con otras entidades estatales, con el fin de tener cifras más actualizadas.

En su registro, Medicina Legal discriminó la información de desaparecidos por municipios, en la que Pereira sigue liderando el listado de al menos 20 poblaciones en las que se espera esclarecer el paradero de ciudadanos.

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  • Pereira (Risaralda): 134
  • Cali (Valle): 66
  • Armenia (Quindío): 29
  • Sin municipio registrado: 23
  • Quimbaya (Quindío): 15
  • Dosquebradas (Risaralda): 5
  • La Tebaida (Quindío): 4
  • Calarcá (Quindío): 1
  • El Cairo (Valle): 1
  • Cartago (Valle): 1
  • Marsella (Risaralda): 1
  • Santa Rosa de Cabal (Risaralda): 1
  • Buenaventura (Valle): 1
  • Montenegro (Quindío): 1
  • Quibdó (Chocó): 1
  • Istmina (Chocó): 1
  • Belén de Umbría (Risaralda): 1
  • Girardota (Antioquia): 1
  • San José del Palmar (Chocó): 1
  • Timbío (Cauca): 1

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que, hasta las 6:30 a. m. del 18 de agosto, el número de fallecidos por el sismo había aumentado a 304 y se contabilizan 4.548 personas heridas. La entidad también reportó 29.554 viviendas destruidas y 134.342 viviendas averiadas, siendo las principales zonas de desastre el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.

Las labores de rescate y atención continúan en varios frentes, con equipos especializados desplegados en zonas rurales y urbanas. En ese sentido, las autoridades han destacado el trabajo conjunto de organismos de socorro, fuerzas militares y voluntarios, que han intensificado la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, así como el suministro de ayuda a las familias damnificadas a lo largo y ancho del territorio.

En desarrollo...

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