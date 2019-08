— No estoy al tanto de todos los detalles de lo que está pasando en la Argentina. Pero entiendo que no es un problema de déficit fiscal ni tampoco de gasto público. No es que al cortar eso se puede lograr un cambio drástico. Además, Israel tuvo la suerte que la mayoría de la población quería un ajuste y por eso votaron un Gobierno de unidad. Aunque la Unión de Trabajadores es muy fuerte y se opuso al plan, la misma ciudadanía quiso que el plan sea éxito. Estuvo dispuesta a sacrificarse. Además, cuando hubo una recesión después del ajuste, llegaron inmigrantes de la ex URSS que le dieron una fuerza muy grande a la economía. Un cambio inesperado.