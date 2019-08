Con respecto al Fondo, aún no hay fecha confirmada del viaje de los técnicos que evalúan al país. Incluso cerca del ex ministro de María Eugenia Vidal especulan con que la próxima visita podría ser distinta, fuera del programa por el cambio de autoridades ministeriales. "Podría no ser la revisión convencional", dudan aunque aún no hay definiciones ni datos concretos desde Washington. Si eso pasa podría demorarse el próximo desembolso de USD 5.400 millones, y en la calle Hipólito Yrigoyen 250 nadie quiere que eso ocurra.