Hoy Lacunza dio una entrevista a Radio Mitre. Sobre el dólar dijo que "no tiene sentido pararse delante del tren si el tipo de cambio está bajo, pero como el tipo de cambio está en un valor superior al de equilibrio, no tiene sentido permitir una corrida irracional; para eso están las reservas" y que "el tipo de cambio está largamente por encima de su nivel de equilibrio. No hay razón para esperar o promover un alza cambiaria".