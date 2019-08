"La demanda está estable, pero las mismas dificultades que las personas tienen para acceder a un crédito las tienen para aplicar a un alquiler. Los salarios no aumentaron acorde a la inflación, por eso los precios de los alquileres no ajustaron por inflación, incluso cuando desde hace dos años se decidió que el inquilino no paga honorarios eso no se trasladó a precios. El freno lo puso el salario de la gente", destacó Soledad Balayan, analista de la inmobiliaria Maure.