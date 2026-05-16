Hiperandrogenismo, manchas negras en el cuello y neblina mental: los nuevos síntomas y condiciones descubiertos que padecen las mujeres con ovario poliquístico

Mujeres con Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) alertan por presencia de manchas negras en el cuello y neblina mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas y condiciones asociados al síndrome de ovario poliquístico (SOP) han recibido mayor atención en lo que respecta a manifestaciones dermatológicas y neurológicas, como el hiperandrogenismo.

¿Qué es el hiperandrogenismo?

El hiperandrogenismo se refiere al aumento de hormonas masculinas (andrógenos) en mujeres. Este desequilibrio provoca síntomas como vello facial o corporal excesivo, calvicie de patrón masculino, acné y piel grasa. El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es la causa más común de hiperandrogenismo en mujeres en edad reproductiva y suele acompañarse de menstruaciones irregulares o ausencia de la misma, así como dificultades para la ovulación y la fertilidad.

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Manchas negras en el cuello

Las manchas oscuras, gruesas y aterciopeladas en el cuello, conocidas como acantosis nigricans, se asocian a la resistencia de insulina, es decir, una condición metabólica frecuente en mujeres con Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP). Dichas manchas también pueden aparecer en pliegues como: axilas, ingle y debajo de los senos. Su presencia es un signo de alerta por posibles alteraciones metabólicas, como prediabetes o diabetes tipo 2, las cuales son comunes en quienes padecen de SOP.

Una mujer con expresión pensativa presenta manchas oscuras en el cuello, una manifestación visual de hiperandrogenismo que puede asociarse a neblina mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Neblina mental

La neblina mental describe dificultades cognitivas, entre ellas: Problemas de concentración, lapsos de memoria y sensación de lentitud mental. Aunque este síntoma no se menciona como criterio diagnóstico, estudios recientes reportan que muchas mujeres con Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), lo experimentan. Se relaciona con desequilibrios hormonales, resistencia a la insulina y el impacto psicológico del trastorno, tales como ansiedad y depresión.

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Otros síntomas y condiciones asociadas con el SOP

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) también se acompaña de los siguientes síntomas y condiciones:

Menstruaciones irregulares o ausentes.

Aumento de peso, especialmente en la zona abdominal.

Infertilidad.

Mayor riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia y enfermedades cardiovasculares.

Complicaciones durante el embarazo, como diabetes gestacional y preeclampsia.

Ansiedad, depresión y trastornos de la alimentación.

El informe médico se ejecuta al identificar al menos dos de los siguientes: hiperandrogenismo, alteraciones menstruales u ovarios poliquísticos en ultrasonido. El tratamiento es multidisciplinario y busca reducir los síntomas, mejorar la fertilidad y prevenir complicaciones metabólicas y cardiovasculares.

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Mujer en casa presenta síntomas irregulares del hiperandrogenismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tratamiento para el hiperandrogenismo

El tratamiento para el hiperandrogenismo en mujeres, especialmente cuando está asociado al Síndrome de Ovario poliquístico (SOP), es integral y depende de los síntomas, la severidad y si la paciente busca embarazo. Los objetivos principales son reducir los síntomas androgénicos (acné, hirsutismo, alopecia), regular el ciclo menstrual y prevenir complicaciones metabólicas.

Consideraciones importantes

El tratamiento debe ser individual, ya que no todas las mujeres responden al medicamento de la misma manera.

Es fundamental la supervisión médica, por los posibles efectos secundarios de los medicamentos .

También se recomienda un abordaje psicológico y apoyo emocional, esto por el impacto en la autoestima y salud mental.