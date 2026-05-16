Colombia

Jorge Luis Pinto, indignado por la ausencia de Hugo Rodallega en la prelista de Lorenzo: “Absurdo”

El exseleccionador destacó el rendimiento del goleador de Independiente Santa Fe y manifestó que se echa en falta ese perfil de jugador en la lista preliminar para el Mundial

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El entrenador señaló que hace falta un perfil como el suyo en la lista preliminar presentada por Néstor Lorenzo - crédito @JorgeLPintoA/X

El exseleccionador Jorge Luis Pinto calificó como “absurdo” que Hugo Rodallega no figure en la prelista de 55 jugadores que el técnico Néstor Lorenzo presentó el pasado jueves 14 de mayo para el Mundial 2026.

En un video compartido en su cuenta de X, el nortesantandereano destacó el buen momento del goleador y referente de Independiente Santa Fe, que ya gozó de su confianza durante su etapa como seleccionador nacional, a la fecha con 302 goles en su carrera profesional, cinco anotaciones en los últimos tres partidos, y un triplete en la victoria por 4-0 ante América de Cali que clasificó al cuadro cardenal a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026.

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En un video publicado en su cuenta de X, Pinto fue directo: “Veo tan absurdo dejar a Rodallega por fuera de la lista de los 45 (sic). Yo creo que es un hombre que puede ser útil para la selección en cualquier momento”.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Rodallega suma 302 goles como profesional y cinco tantos en los últimos tres partidos, incluido un triplete ante América de Cali - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El exentrenador, reconocido por su campaña con Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014 donde llevó a los ticos hasta los cuartos de final, argumentó que hay momentos en los partidos —especialmente en los tramos finales— que exigen “hombres especiales”, y ubicó a Rodallega en esa categoría.

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El nortesantandereano, que dirigió a la Tricolor desde diciembre de 2006 hasta septiembre de 2008, también trajo a colación el caso de Radamel Falcao García, habitual competidor por el puesto de delantero titular con Rodallega en la selección, para ilustrar su punto: reconoció que en su momento cuestionó la presencia del “Tigre” cuando este no rendía, y aplicó el mismo criterio en sentido contrario para defender al delantero caucano. “Hugo es un hombre supremamente útil para Colombia en un mundial”, sentenció Pinto, quien compartió equipo técnico con Rodallega hace dos décadas en la Copa América y en otros torneos.

El atacante se mostró satisfecho por el trabajo colectivo que mostró el equipo a lo largo de los 90 minutos ante los "Diablos Rojos"-crédito Cristian Bayona/Colprensa
A sus 41 años, Rodallega acumula 73 goles en 165 partidos con Santa Fe y se ubica como el décimo máximo anotador histórico del club - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La prelista de Lorenzo, presentada en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), incluye nombres como Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Durán, Richard Ríos y Jefferson Lerma, pero deja fuera a Rodallega y Falcao, dos de las ausencias que más generaron reacción entre analistas y exjugadores. La lista se reducirá a 26 convocados antes del 2 de junio, fecha límite fijada por la FIFA, con el amistoso ante Costa Rica el 1 de junio en el estadio El Campín como punto de referencia para conocer la lista definitiva.

El rendimiento de Rodallega en el semestre actual vistiendo los colores de Independiente Santa Fe es el argumento de peso para periodistas y fanáticos que piden por su inclusión.

A pocos meses de cumplir 41 años, el delantero acumula 73 goles en 165 partidos con Santa Fe, cifra que lo deja empatado con Héctor Javier Céspedes como el décimo máximo anotador histórico del León, y a cuatro de Omar Pérez.

Rodallega con la Selección Colombia. Colprensa
Hugo Rodallega disputó 43 partidos y marcó 8 goles con la Selección Colombia, participando incluso como portero en la Copa América 2007 - crédito Colprensa

Su gol más recordado con la camiseta cardenal fue el que le dio la décima estrella al cuadro capitalino en la final de la Liga 2025-I frente al Independiente Medellín, tanto que el propio jugador lo ubica entre los más trascendentes de su carrera.

Rodallega debutó con la Selección Colombia el 9 de marzo de 2005 y disputó su último partido internacional el 6 de septiembre de 2011 ante Jamaica, en un recorrido de 43 partidos y 8 goles con la Tricolor que incluyó un episodio inusual: atajó como portero en la Copa América 2007 frente a Estados Unidos.

Pese a no figurar en la prelista de Néstor Lorenzo para el Mundial, el atacante no ha descartado la posibilidad de un regreso: “Siempre he pensado en la Selección, pero también he sido muy respetuoso de las decisiones que se toman porque sé que no es fácil para un entrenador tomar decisiones entre tantos jugadores”, afirmó en declaraciones a Win Sports.

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