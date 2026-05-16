Alito Moreno se reúne con Corina Machado, hizo una comparación entre México y Venezuela

Alejandro Moreno advierte sobre el riesgo de autoritarismo en México, tomando como ejemplo el caso de Venezuela. Crédito: X/@alitomorenoc

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, informó este 15 de mayo que sostuvo un encuentro con la premio nobel de paz María Corina Machado, a quien definió como una figura de la oposición venezolana y símbolo de la resistencia democrática en la región.

Moreno afirmó que México debe atender el ejemplo de Venezuela para evitar la normalización del autoritarismo y las alianzas entre el poder político y los cárteles del crimen organizado.

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En las palabras de Alito Moreno en su cuenta de X, México corre riesgo si se permite que el poder se concentre y se margine a la oposición, pues esto destruye la democracia. El líder del PRI enfatizó que su partido está a favor de la libertad y de instituciones robustas, y defendió que la mayor causa es proteger la democracia nacional.

Moreno reconoció que, durante su conversación con María Corina Machado, abordaron la crisis política en Venezuela, la censura y el clima de miedo generado por el gobierno en ese país, puntos que, según el priísta, deben servir como advertencia para el contexto mexicano.

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El presidente del PRI concluye gira de tres días en Washington DC

Alejandro Moreno concluyó una gira de tres días en Washington DC para fortalecer las denuncias del PRI contra "narcopolíticos" de Morena. Crédito: X @PRI_Nacional

Alito Moreno terminó este 15 de mayo una gira de tres días en Washington DC, donde reafirmó su compromiso de continuar las denuncias contra “narcopolíticos de Morena”, a quienes acusó de debilitar a México. El dirigente priista sostuvo en un video publicado en su perfil oficial de X que estos encuentros en Estados Unidos buscan “afianzar la defensa de la democracia”.

Durante su mensaje, Moreno recalcó: “Lo que hay que hacer es tener carácter y determinación, no tener miedo, seguir denunciando a los narcopolíticos en México, a los narcopolíticos de Morena que están destruyendo nuestro país”, declaración recogida en su video publicado en redes sociales. Destacó que el partido seguirá impulsando acciones “para preservar la paz, la armonía y la tranquilidad” en el territorio nacional.

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El presidente del PRI adelantó que difundirá los resultados de las reuniones sostenidas en la capital estadounidense, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los beneficios alcanzados, según la publicación en sus redes sociales oficiales.

El PRI expresa apoyo a Maru Campos ante proceso impulsado por Morena

El PRI defiende a la gobernadora María Eugenia Campos frente a los señalamientos vinculados al caso de la CIA. (X/@PRI_Nacional)

Alito Moreno afirma el pasado 13 de mayo que el gobierno de Chihuahua cuenta con el respaldo del PRI ante el intento de juicio político impulsado por Morena contra la gobernadora María Eugenia Campos. La declaración ocurrió después de que el partido en el poder anunciara una manifestación en la capital estatal el próximo sábado 16 de mayo, motivada por señalamientos vinculados al caso de la CIA.

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El dirigente priísta sostuvo en un mensaje publicado en X que el proceso contra Maru Campos es “un intento de juicio político impulsado desde el poder por los narcopolíticos de Morena, justo cuando su gobierno mantiene acciones firmes contra los cárteles del crimen organizado”.

Moreno Cárdenas señaló que la ofensiva responde a que la mandataria decidió enfrentar el problema del crimen, advirtiendo: “En el PRI no la vamos a dejar sola. Vamos a defenderla porque lo correcto es enfrentar al crimen organizado y proteger a las familias mexicanas“.

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