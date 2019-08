– No, no hago mucho en Vaca Muerta porque allí hay grandes compañías multinacionales de petróleo y gas. Pero sí estoy trabajando con el sector de energías renovables. Y creo que en este sentido, mi amigo, el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, está haciendo un trabajo excelente. Cuando yo llegué a la Argentina, en enero de 2015, desde YPF me dijeron que menos de 1% de la energía producida provenía de fuentes renovables, lo cual me impacto porque yo tengo de California, donde casi la mitad de la energía proviene de renovables. Yo siempre he leído que la Argentina tiene buen sol en el norte y el mejor viento estable en el sur; tiene un gran potencial. Ya el año pasado, se invirtieron en la materia USD 7.300 millones, más que en Vaca Muerta. Y va a ser creciendo; en uno o dos años, el 15% de la energía será renovable.