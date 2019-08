Inflación. "Es vital realizar un acuerdo económico-social, con políticas más estructurales de largo plazo y también otras más cercanas. Dentro de él, uno de los puntos tiene que ver con políticas antiinflacionarias y salarios. El primer año el acuerdo servirá para cortar las inercias inflacionarias y la indexación de la economía. Junto con otras políticas, la inflación bajará a la mitad en el primer año, luego al 20% y el tercero al 5-10%, todo de manera paulatina. En los primeros años las tarifas no se moverán por sobre los salarios y los revalúos impositivos también tiene que estar alineados en ese sentido. Se renegociarán los contratos de los servicios públicos para tender a bajar la mayor dolarización del componente tarifas. La baja de la inflación también tiene que ver con la política monetaria y fiscal. No se puede tener al Banco Central financiando todo el déficit con emisión, pero tampoco se puede ir la locura de esta administración. En cuestiones fiscales hay que lograr equilibrios, pero no con una política de ajuste, como se plantea ahora, sino con expansión de la economía y optimización de los gastos".