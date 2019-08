"Entre mayo del año pasado y enero de este, con las súper Lebacs en el medio, no había fondos para invertir en la cartera. No se podía vender con crédito propio (más allá de la que las tasa era muy altas) porque no se podía descargar en fideicomisos, casi no hubo mercado. Los fondos empezaron a aparecer en enero. Ahora vamos sacamos un nuevo fideicomiso por unos de $290 millones a 63% más o menos", describen.