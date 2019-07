Del otro lado de la frontera, los futuros para el lunes son pesimistas. En Estados Unidos comienza la temporada de balances y los que se presentarán el lunes no tienen buen augurio. No creen que haya ganancias en los principales bancos como Goldman Sachs, Bank Of America, Morgan Stanley o el Chase, ni tampoco en Netflix y Microsoft, que el lunes presentarán sus resultados trimestrales en Wall Street.