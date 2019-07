De acuerdo con las estadísticas de turismo internacional dadas a conocer hoy por el Indec, en mayo llegaron 228.500 turistas no residentes a la Argentina, lo que representa un aumento del 19,6% respecto del mismo mes del año pasado. A su vez, respecto de abril, el turismo receptivo disminuyó 6,1%. En los primeros cinco meses del año, los turistas no residentes llegaron a 1.311.600, lo que implicó una suba del 20,3%. Según el Indec, Ezeiza y Aeroparque concentraron el 89% de las llegadas de turistas no residentes durante el período, con un incremento interanual de 18,1%.