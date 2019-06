El economista destacó que el "Plan Picapiedras", como bautizó al plan de emergencia implementado por el Gobierno para llegar con cierta estabilidad hasta diciembre, funcionó bien. Esto es, no malgastar reservas, no emitir y no gastar más de lo recaudado. Pero advirtió que es "incontinuable". Tanto como la necesidad que la Argentina tiene de continuar con el Fondo Monetario Internacional. "Es un programa para llegar, no le pidan que crezcan flores", sintetizó.