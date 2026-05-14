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Citlalli Hernández adelanta que Morena implementará filtros para candidatos rumbo a la elección de 2027

Ariadna Montiel reafirmó que en los próximos comicios la coalición con PT y el Verde se mantendrá

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Morena reafirma alianza con el PT y el Verde rumbo a elección en 2027. (Foto: @PartidoMorenaMx)
Morena reafirma alianza con el PT y el Verde rumbo a elección en 2027. (Foto: @PartidoMorenaMx)

En conferencia de prensa del la Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, dio a conocer algunos de los filtros que desde la coalición con PT y el Verde, buscarán aplicar a quien quiera ser candidato del partido oficialista en los próximos comicios que tendrán lugar en 2027.

Hernández Mora adelantó que el movimiento que llevó a Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador a ocupar la presidencia de México, no permitirá que entre sus filas haya “personas que manchen los principios e ideales de esta coalición”.

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Morena blindará proceso de candidaturas rumbo al 2027

La presidenta de Elecciones detalló que la coalición buscará “blindarse” para elegir “buenos” perfiles en las coordinaciones y posteriormente, en las candidaturas que les representarán el próximo año. Aplicarán el método de la “encuesta”, donde el pase será la aplicación de filtros:

  • Opinión de la gente como un elemento relevante
  • La opinión de las autoridades
  • Que perfiles no tengan elementos cuestionables
Morena reafirma alianza con el PT y el Verde rumbo a elección en 2027. (Foto: @PartidoMorenaMx)
Morena reafirma alianza con el PT y el Verde rumbo a elección en 2027. (Foto: @PartidoMorenaMx)

“Ningún proyecto político es perfecto porque lo construyen seres humanos, pero en esta coalición no solo estamos poniéndonos de acuerdo de cómo ganar una elección, sino también de cómo ofrecerlo mejor a la ciudadanía en el próximo proceso electoral”, destacó la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

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Ariadna Montiel garantiza permanencia de la coalición

Por su parte, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, subrayó que la alianza entre los tres partidos va más allá de los comicios: “Esta coalición es de proyecto, no solamente electoral”. En compañía de Karen Castrejón, presidenta nacional del Partido Verde, y de Alberto Anaya, del Partido del Trabajo (PT), aseguró que la reunión confirma la continuidad del bloque: “Lo que hoy estamos diciéndole a México es que vamos a seguir trabajando por este proyecto de nación que hemos construido”.

“Nuestro país requiere de gran unidad entre nosotros con el pueblo de México para darle todo el respaldo a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que todos los días trabaja intensamente”, sostuvo la presidenta nacional del partido oficialista.

Morena reafirma alianza con el PT y el Verde rumbo a elección en 2027. (Foto: @PartidoMorenaMx)
Morena reafirma alianza con el PT y el Verde rumbo a elección en 2027. (Foto: @PartidoMorenaMx)

Montiel también se refirió a los perfiles que los tres partidos postularán en futuros procesos: “Nuestros candidatos, nuestros representantes serán hombres y mujeres honestos”, advirtió, y resaltó “un acuerdo unánime”. entre los tres partidos.

PT y el Verde reafirman alianza con Morena

Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, enfatizó que la coalición entre su partido, Morena y el PVEM seguirá en pie para 2027, argumentando que la unión está “más sólida que nunca” y que ya han decidido competir juntos en el próximo proceso electoral.

No hay marcha atrás. Creo que es importante mantener esta alianza por México“, manifestó. Anaya caracterizó a la coalición como una estructura cimentada en “valores, principios y causas”, y reiteró el apoyo del PT a Claudia Sheinbaum, subrayando el compromiso con la libertad, independencia y soberanía del país.

Por su parte, Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM, señaló que las fuerzas políticas retomarán las mesas de trabajo como preparación para la contienda electoral de 2027. Aseguró que el PVEM llega fortalecido y con una perspectiva de futuro compartida por miles de mexicanos.

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