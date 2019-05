Empieza en Río Negro el juicio a un médico que se negó a practicar un aborto a una mujer con más de 5 meses de embarazo

Leandro Rodríguez Lastra fue acusado de no cumplir la ley que autoriza esa práctica en caso de violación. “Con una gestaciòn tan avanzada, ya no es un aborto”, explicó él y describió el terrible procedimiento que debería haber seguido en ese caso. Se programó una cesárea y el niño fue dado en adopción. La mujer no lo denunció pero sí lo hizo una diputada provincial