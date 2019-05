Juan Manuel Urtubey: "En Salta me dicen 'zurdito'"

En una nueva edición de Políticos en el recreo, uno de los candidatos presidenciales por Alternativa Federal confiesa que le “jode” que Roberto Lavagna no defina si será o no candidato y si irá o no a una PASO. Además, cuenta los motivos por los que ayudó al gobierno de Macri y asegura que si es Presidente le pediría al Congreso que llame a una consulta popular por el aborto