Los bancos públicos son los que más rápido salieron a la cancha para captar plazos fijos de no clientes. Mientras la mayoría de los bancos privados aún no implementó la operatoria que lanzó el Central, las entidades estatales no perdieron tiempo. El Banco Nación salió agresivamente con tasas del 55% anual, pero fue superado por otra entidad pública: el BICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior, que rompió el mercado con tasas del 56 por ciento.