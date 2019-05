Lo que sí es seguro que a partir de junio, los impuestos a los Combustibles Líquidos (ex ITC) y al Dióxido de Carbono tendrán una suba de 11,8% (por la inflación del primer trimestre del año), lo que sumaría alrededor de $1 por litro y deja un piso de incremento total de 2 por ciento. Siempre y cuando, claro, el Gobierno no vuelva a desdoblarlo, o suspenderlo directamente, potestad que ya utilizada en otros momentos de crisis, pero que en este caso no iría de la mano con la estrategia de déficit fiscal cero que lleva adelante Hacienda. Aún no hay novedades oficiales al respecto.