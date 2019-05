Entre los exentos estaban los exportadores de soja. Ellos venden al exterior la soja con valor agregado. La procesan en la Argentina y la venden al exterior como harina o aceite. Como la producción local no alcanza para la demanda que tienen estos productos con valor agregado, importan soja temporariamente de Brasil y Paraguay. Antes de la medida no pagaban ese gravamen. Ahora tendrían un costo adicional de 42 millones de dólares anuales que se suman a las retenciones de 27% y a los $4 por dólar que tributan cada vez que exportan. Desde el Gobierno aseguran que no será así y ya hay rumores de que revisaría la norma.