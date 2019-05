"No sirven para nada y son una interferencia en la actividad privada en pro de un sector que en el 95% son pymes y que no claman por una ley de góndolas. El mercado resuelve estas tensiones y las que no, para eso están las leyes de Defensa de la Competencia y Lealtad Comercial", destacó, ante la consulta de Infobae, el titular de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja. Y agregó: "Es innecesaria, intervencionista y que, lejos de alentar la inversión y expansión, asusta".