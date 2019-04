– Cómo garantizar que las cadenas tengan el stock suficiente. Sobre este punto, Werner precisó que su Secretaría no se inmiscuye en el manejo del stock de cada cadena, sino que "lo que se les pide es que tengan el producto todo el tiempo en la góndola". Sigue existiendo el sistema de "alerta temprana", que habilita al supermercado a avisar a Comercio cuando un proveedor no le entregó por algún motivo particular. Desde la secretaría corroboran si se trata de una excepcionalidad y en función de ello, aprueban o no el pedido de justificación de la cadena.