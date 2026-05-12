Panamá reporta menos de 100 cruces irregulares por el Darién en el primer trimestre de 2026

Panamá registró apenas 92 cruces irregulares por Darién entre enero y marzo de 2026, frente a los más de 110 mil reportados en igual período de 2024. EFE

El flujo de migrantes irregulares por la selva del Darién cayó a mínimos históricos en el primer trimestre de 2026, tras más de un año de endurecimiento migratorio en Estados Unidos y operativos implementados por Panamá para bloquear las principales rutas utilizadas hacia Norteamérica.

Entre enero y marzo de este año cruzaron la frontera con Colombia apenas 92 personas, frente a las 2,831 registradas en el mismo período de 2025 y las 110,008 contabilizadas en igual lapso de 2024.

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Las cifras del Servicio Nacional de Migración muestran el desplome del flujo migratorio que durante años convirtió al Darién en uno de los principales corredores de movilidad irregular del continente.

Solo en marzo de 2024 ingresaron a Panamá 36,841 personas por esa frontera selvática, mientras que en marzo de 2025 la cifra cayó a 194 y en marzo de 2026 apenas alcanzó 39 migrantes.

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El Darién dejó de funcionar como el corredor de alto volumen que fue durante los años más críticos de la crisis migratoria. El cierre de trochas, el aumento de controles en Panamá y las mayores dificultades para continuar hacia Estados Unidos cambiaron el cálculo de quienes antes usaban esta ruta para llegar a Norteamérica.

Venezuela pasó de representar más de 209 mil cruces irregulares en 2024 a 41 durante el primer trimestre de 2026. EFE

Durante 2024, Panamá registró el paso de 302,203 migrantes irregulares por la frontera con Colombia, la segunda cifra más alta de toda la crisis migratoria.

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En contraste, el total acumulado de 2025 cayó drásticamente a 3,091 personas, mientras que en los primeros tres meses de 2026 apenas se contabilizaron 92 migrantes. Sumando los años más críticos de la crisis migratoria, se estima que más de un millón de personas atravesaron la selva del Darién en su intento por llegar a Estados Unidos.

Los datos oficiales muestran que, pese al desplome del flujo migratorio, Venezuela se mantiene como la principal nacionalidad entre quienes cruzan por Darién. En 2024, los venezolanos representaron más de 209 mil cruces, seguidos por ciudadanos de Colombia, Ecuador, China, Haití e India. Para el primer trimestre de 2026, aunque las cifras son mínimas, Venezuela sigue encabezando la lista con 41 ingresos irregulares, seguida por Ecuador, Ghana y Colombia.

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Pese a la reducción del flujo migratorio, las autoridades panameñas sostienen que continúan detectándose redes vinculadas al tráfico ilícito de migrantes.

Uno de los casos más recientes ocurrió en la provincia de Chiriquí, donde un hombre fue condenado a ocho años de prisión por el delito contra la humanidad en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes, mientras que una mujer quedó bajo detención provisional por el mismo caso.

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Más de un millón de migrantes atravesaron la selva del Darién durante los años más críticos de la crisis migratoria regional. EFE

Según informó la Procuraduría General de la Nación, ambas personas fueron aprehendidas el pasado 8 de mayo de 2026 en el puesto de control de Guabalá, luego de que unidades de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público detectaran a cinco ciudadanos extranjeros viajando de manera irregular dentro de un vehículo.

Entre ellos había tres ecuatorianos y dos venezolanos que no mantenían permisos válidos para permanecer en territorio panameño.

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Durante la audiencia de control, la Fiscalía Regional de Chiriquí presentó elementos de convicción que permitieron legalizar la aprehensión, formular cargos y validar un acuerdo de pena luego de que el conductor aceptara su responsabilidad penal.

Además de la condena de prisión, el tribunal impuso una pena accesoria de cuatro años de inhabilitación para ejercer funciones públicas una vez cumplida la sanción principal.

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El puesto de control de Guabalá, en Chiriquí, permitió detectar a cinco migrantes irregulares movilizados dentro de un vehículo. Tomada de la PN

Las autoridades panameñas han sostenido que, aunque el tránsito irregular por Darién se encuentra en mínimos históricos, persiste la operación de estructuras dedicadas al tráfico de personas, especialmente en rutas alternas utilizadas para movilizar migrantes hacia Centroamérica.