"El mercado solo consume a través de los descuentos. Lo que está pasando es que ya no hay noción de precios. La gente no sabe si algo es barato o no y el formato mental al momento de comprar es 'si compro con descuento, estoy haciendo una buena compra'. Hay como un loop donde las marcas no pueden vender si no es a través de descuentos", advirtió Peralta Ramos.