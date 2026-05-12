Colombia

Paloma Valencia prometió endurecer la ley para capturar y procesar de inmediato a los criminales si es elegida presidenta: “No más permiso”

La candidata presidencial presentó un proyecto que propone sanciones más estrictas para reincidentes en delitos menores y refuerza la seguridad en corredores afectados por secuestros y extorsiones

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Paloma Valencia sugirió sistema de “tarjetas” para reincidentes y despliegue de Fuerza Pública - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Paloma Valencia sugirió sistema de “tarjetas” para reincidentes y despliegue de Fuerza Pública - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, expuso un plan enfocado en modificar la normativa penal para delitos menores y fortalecer la seguridad vial en el país.

De acuerdo con la legisladora, la reincidencia en delitos menores debe conllevar sanciones más severas, incluida la prisión, y la fuerza pública debe incrementar su presencia en vías estratégicas.

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La intervención de Valencia en el programa Dos Puntos, de Caracol Radio, incluyó la propuesta de introducir un sistema de tarjetas, similar al del fútbol, para los infractores de delitos menores.

Primer delito menor, tarjeta amarilla. Segundo delito menor, tarjeta roja y vas para la cárcel”, explicó la congresista. Según dijo, esta medida busca cortar el ciclo de reincidencia y cerrar lo que considera un vacío legal que permite a los infractores mantenerse activos.

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Paloma Valencia propuso endurecer penas y militarizar carreteras para combatir delitos menores - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Paloma Valencia propuso endurecer penas y militarizar carreteras para combatir delitos menores - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Caracol Radio informó que la propuesta incluye un llamado a “una nueva legislación para la flagrancia”, habilitando a la Policía Nacional para realizar pruebas inmediatas que faciliten la captura y el procesamiento de quienes sean sorprendidos en flagrancia.

En el desarrollo de la entrevista, la periodista consultó si estas modificaciones implicarían una reforma judicial. Valencia confirmó que el planteamiento requiere cambios legislativos profundos.

Eso se necesita para que no haya más permiso para delinquir”, expresó. Destacó que la percepción de inseguridad crece cuando casos como el robo de celulares se repiten, afectando la confianza ciudadana.

“Robarse un celular sí es complicado, y cuando te roban tres celulares, pues la gente ya se siente desesperada”, sostuvo la senadora.

La estrategia propuesta por la legisladora del Centro Democrático también abarca el despliegue de la Fuerza Pública en zonas críticas. El objetivo inicial es Soledad, en el departamento de Atlántico, aunque prevé una extensión a otras capitales y municipios del territorio nacional.

Uno de los ejes centrales consiste en “militarizar todas las carreteras donde están saliendo los grupos ilegales a secuestrar”, declaró Valencia, subrayando la urgencia de actuar sobre corredores específicos, como la vía Cali-Popayán, señalando que allí “cinco secuestros diarios, no más”, han generado alarma social.

El plan incluye acciones en la carretera Panamericana y hasta el paso fronterizo de Rumichaca, con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes en el suroccidente colombiano. También se tiene contemplada una intervención en el sur del departamento de Cesar y en la zona de Ocaña, donde la legisladora consideró indispensable una mayor presencia institucional. “Vamos a tener presencia de la Fuerza Pública”, reafirmó.

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