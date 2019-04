"Es que los inversores, ante las últimas encuestas que muestran que Cristina de Kirchner tendría una ventaja de casi 9 puntos sobre Mauricio Macri, temen no sólo por lo que podría hacer la ex Presidente en un nuevo gobierno, sino que además desestiman la capacidad de un segundo mandato de Cambiemos para estabilizar la variables económicas", advirtieron desde Research for Traders.