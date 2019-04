Zambaglione subrayó que "los próximos dos meses van a ser muy importantes. Por ahora, el mercado cambiario responde a los flujos estacionales del agro y el Tesoro y la continuidad de una política monetaria muy dura". No descartó que "el escenario pueda tornarse más positivo si empieza a frenarse el avance de la inflación. En política monetaria hasta ahora vimos todo lo malo: no bajó la inflación, las tasas siguen muy altas y no hubo reactivación económica. En los próximos meses va a ser esa la definición".