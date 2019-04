Entre los economistas, el programa también genera dudas por las dificultades de implementar un acuerdo de precios congelados por seis meses. "¿Puede ser realmente llevado adelante o en el día 90 empiezan a haber faltantes. Eso va a ser muy importante poder determinar si es exitoso o no. Tampoco se dio a conocer la lista de precios, lo que no se sabe es cuánto se recargarán los precios. Por ahora, no notamos comportamiento anómalos, ya que hubo aumentos similares en todo los rubros", indicó el economista Gabriel Zelpo, economista jefe de la consultora Elypsis.