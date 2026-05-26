“No vamos a normalizar que la gente tenga que rogar por un medicamento”: Supersalud intensifica inspecciones sorpresa en dispensarios

Daniel Quintero - La Superintendencia Nacional de Salud reveló este lunes 25 de mayo un primer balance del denominado Plan 100, una estrategia con la que la entidad busca inspeccionar dispensarios de medicamentos y centros asistenciales - crédito @Supersalud/X

La Superintendencia Nacional de Salud reveló este lunes 25 de mayo un primer balance del denominado Plan 100, una estrategia con la que la entidad busca inspeccionar dispensarios de medicamentos y centros asistenciales en distintas regiones del país para verificar cómo avanza la entrega de tratamientos médicos y la atención a los usuarios del sistema de salud.

La entidad confirmó que las visitas sorpresa se están realizando en al menos 25 ciudades, en medio de las múltiples denuncias ciudadanas por retrasos, filas extensas y fórmulas médicas entregadas de manera incompleta.

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Durante las jornadas de inspección, funcionarios de la Supersalud realizaron revisiones técnicas en dispensarios de ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cúcuta y San Andrés, donde evaluaron inventarios, tiempos de espera y capacidad de respuesta frente a las solicitudes de medicamentos de los pacientes.

Además, escucharon directamente a usuarios que denunciaron problemas recurrentes para acceder a sus tratamientos, especialmente adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Daniel Quintero - Daniel Quintero - La Superintendencia Nacional de Salud reveló este lunes 25 de mayo un primer balance del denominado Plan 100, una estrategia con la que la entidad busca inspeccionar dispensarios de medicamentos y centros asistenciales - crédito @Supersalud/X

Según información entregada por la Superintendencia Nacional de Salud, las inspecciones hacen parte de una estrategia de vigilancia para verificar las condiciones de atención en dispensarios médicos y el cumplimiento de las obligaciones de EPS y operadores farmacéuticos.

En paralelo a las visitas en dispensarios, la entidad también adelantó auditorías en otros puntos críticos del sistema de salud. En el municipio de Amagá, Antioquia, se realizó una inspección al hospital San Fernando, mientras que en Maicao, La Guajira, avanza la verificación del hospital campaña de Nazaret, habilitado como sede transitoria del Hospital San José.

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La Supersalud también informó que en Riohacha se llevó a cabo una mesa técnica enfocada en revisar el acceso a los servicios de salud en diferentes municipios de La Guajira, uno de los departamentos que históricamente ha enfrentado mayores dificultades en materia de cobertura médica y suministro de medicamentos.

Uno de los recorridos que más llamó la atención fue el realizado por el superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, en Cartagena. Allí inspeccionó varios dispensarios médicos con el objetivo de revisar los tiempos de entrega de fórmulas, las condiciones de atención a los usuarios y los reportes de medicamentos pendientes.

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Durante la visita, la entidad encontró pacientes realizando filas desde la madrugada, adultos mayores esperando durante varias horas y usuarios que debían regresar en repetidas ocasiones porque los medicamentos formulados no estaban completos o disponibles en el momento de la entrega.

“Lo que encontramos no puede seguir convirtiéndose en paisaje. Hay personas esperando medicamentos esenciales y familias enteras desgastadas por trámites interminables. Las EPS y los operadores farmacéuticos tienen que responderle a la gente”, afirmó Daniel Quintero Calle durante el recorrido realizado en la capital de Bolívar.

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La Supersalud detalló que una de las inspecciones se realizó en el dispensario Audifarma Santa Lucía, operador encargado de prestar servicios a usuarios afiliados a la EPS Mutual Ser, que cuenta con más de 249 mil afiliados en Cartagena.

El funcionario insistió en que las fallas en la entrega de medicamentos no pueden seguir normalizándose dentro del sistema de salud colombiano y advirtió que continuarán los operativos sorpresa en distintas regiones del país.

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“No vamos a normalizar que la gente tenga que rogar por un medicamento. Las entidades tienen obligaciones y vamos a hacerlas cumplir”, señaló Quintero Calle al término de la visita.

La Supersalud también aseguró que, además de revisar tiempos de atención e inventarios, los equipos técnicos están verificando reportes de medicamentos pendientes y posibles inconsistencias en la operación de algunos dispensarios médicos que prestan servicios a EPS con alta cantidad de usuarios.

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En medio de las inspecciones, la entidad anunció además que avanza en jornadas de preconciliación entre EPS e IPS con el propósito de proteger las finanzas de hospitales y clínicas que han denunciado retrasos en pagos y dificultades económicas derivadas de las deudas acumuladas del sistema.

Daniel Quintero - Daniel Quintero - Daniel Quintero - La Superintendencia Nacional de Salud reveló este lunes 25 de mayo un primer balance del denominado Plan 100, una estrategia con la que la entidad busca inspeccionar dispensarios de medicamentos y centros asistenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los puntos que preocupa a las autoridades es la cantidad de pacientes que, pese a tener fórmulas médicas autorizadas, deben esperar durante días o semanas para acceder a tratamientos considerados esenciales. Según denunciaron algunos usuarios durante las jornadas de inspección, en varios casos los medicamentos llegan incompletos o deben reclamarse en diferentes puntos de entrega.

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“Detrás de cada fórmula sin entregar hay un paciente angustiado. Aquí no estamos hablando de papeles ni de estadísticas; estamos hablando de personas que necesitan sus tratamientos para vivir”, manifestó el superintendente.

Las visitas sorpresa continuarán durante las próximas semanas en diferentes regiones del país, mientras la Superintendencia Nacional de Salud busca establecer responsabilidades frente a las quejas ciudadanas relacionadas con la entrega de medicamentos y la atención en dispensarios médicos.