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El Reino Unido impulsa alianzas para mejorar la movilidad en Ciudad de Guatemala

La experiencia británica en infraestructura fue presentada durante un foro que reunió a autoridades y expertos, quienes analizaron propuestas para enfrentar la congestión vial y fomentar acuerdos empresariales en el contexto urbano guatemalteco

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Los organizadores del foro de Movilidad Urbana subrayaron que el ciudadano promedio en Guatemala dedica casi dos meses al año atrapado en el tráfico. - crédito IDU
Los organizadores del foro de Movilidad Urbana subrayaron que el ciudadano promedio en Guatemala dedica casi dos meses al año atrapado en el tráfico. - crédito IDU

La convocatoria internacional para mejorar la movilidad urbana en Ciudad de Guatemala ha colocado en el centro del debate la experiencia del Reino Unido y su modelo de colaboración en infraestructura, destaca una nota de la agencia EFE.

Durante un foro celebrado el lunes, funcionarios y expertos británicos expusieron alternativas para enfrentar el creciente colapso vial en la capital guatemalteca.

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El presidente Bernardo Arévalo de León encabezó la reunión, acompañado por el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig, y representantes diplomáticos y comerciales del Reino Unido.

Entre ellos, la embajadora Juliana Correa y el comisionado Oliver Ballhatchet, quienes destacaron la importancia de asociarse con empresas líderes en infraestructura para transformar la movilidad urbana en Guatemala.

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El presidente Bernardo Arévalo de León encabezó la reunión, acompañado por el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig, y representantes diplomáticos y comerciales del Reino Unido. Foto cortesía.
El presidente Bernardo Arévalo de León encabezó la reunión, acompañado por el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig, y representantes diplomáticos y comerciales del Reino Unido. Foto cortesía.

El impacto del tráfico en la vida diaria

Los organizadores subrayaron que el ciudadano promedio en Guatemala dedica casi dos meses al año atrapado en el tráfico.

Este fenómeno, según organizaciones independientes, representa además una pérdida económica de cerca de USD 200 mensuales por conductor debido a la reducción de la productividad laboral.

El dato resume la magnitud del problema: el tráfico es uno de los principales retos urbanos sin solución efectiva en el corto plazo.

Vista aérea de un puesto de peaje en una autopista con muchos vehículos en ambos sentidos, bordeada por árboles y edificios. Cielo nublado
Vista aérea de la Autopista Palín-Escuintla en Guatemala, mostrando el peaje con múltiples carriles y una significativa afluencia de vehículos en ambas direcciones, rodeado de vegetación. ( Agencia Guatemalteca de Noticias)

En respuesta a la pregunta de por qué el tráfico es un problema central en Ciudad de Guatemala, basta con señalar que las largas horas perdidas y el alto costo económico afectan tanto a la calidad de vida como al desarrollo económico del país.

La persistencia de esta situación se explica por la insuficiencia de infraestructura moderna y la resistencia de algunos sectores sociales a los proyectos de transporte alternativo.

Estrategias británicas y cooperación internacional

La embajadora Correa remarcó el objetivo de “construir alianzas, crear oportunidades para fortalecer capacidades y promover mecanismos modernos de cooperación”.

Explicó que la presencia de empresas británicas en el foro refleja el compromiso del Reino Unido de colaborar con Guatemala a través de soluciones tecnológicas y modelos de gestión ya implementados en otras regiones.

Durante el evento, expertos británicos compartieron su experiencia en la ejecución de proyectos similares en países como Perú, donde la colaboración entre gobiernos ha facilitado la modernización de la infraestructura de transporte.

El foro también abordó la posibilidad de adaptar estos modelos al contexto guatemalteco, con énfasis en la transferencia de tecnología y la capacitación de equipos locales.

Propuestas y desafíos para el futuro del transporte

La Municipalidad de Ciudad de Guatemala impulsa la construcción de sistemas como el aerómetro o metroriel, un teleférico urbano que busca aliviar la saturación de las vías.

Una cabina verde y negra de AeroMetro, con el número 114, sobre una tarima de madera en un suelo de grava. Varias cabinas cubiertas y edificios de fondo
La Municipalidad de Ciudad de Guatemala impulsa la construcción de sistemas como el aerómetro o metroriel, un teleférico urbano que busca aliviar la saturación de las vías. (Aerómetro Guatemala-Muni Guate)

Sin embargo, estos proyectos han encontrado una amplia resistencia de diversos sectores, lo que evidencia la necesidad de diálogo y consenso para avanzar hacia una movilidad más eficiente.

El foro dejó en claro que la solución al problema del tráfico requiere no solo inversión en infraestructura, sino también la integración de modelos de cooperación internacional y la voluntad política para superar las barreras sociales y administrativas.

El caso británico ofrece un ejemplo de cómo la colaboración entre gobiernos y empresas puede ser una herramienta clave para cerrar brechas y mejorar la calidad de vida en las ciudades latinoamericanas.

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