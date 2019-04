Pero no sólo Forbes se refirió a la crítica situación local -dominada por una inflación que se acelera, una economía frenada y una política monetaria que no da sus frutos-, sino que también lo hizo el Financial Times, mediante un artículo firmado por los economistas locales Marcos Buscaglia, socio fundador de Alberdi Partners; Miguel Kiguel, director ejecutivo de Econviews; y Eduardo Levy Yeyati, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella y profesor visitante en la Escuela Kennedy de Harvard.