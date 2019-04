Así lo han comprendido a lo largo de la historia, pero en particular en los últimos 25 o 30 años, la mayor parte de los gobiernos del planeta, y no sin grandes esfuerzos, presiones y tentaciones para ir en la dirección contraria, lograron estabilizar sus economías. A tal punto esto es así, que la mayoría, más de 150 sobre 220, pelean no ya por mantenerse debajo del 10% al año, sino del 5%; como lo refleja el último informe semestral sobre las Perspectivas Económicas del Mundo, del Fondo Monetario Internacional.