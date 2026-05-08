“¡Ahora sí!”: gobierno de Maru Campos se alinea con propuesta de termino del Ciclo Escolar 2025-2026

El gobierno de Chihuahua está de acuerdo con la modificación del calendario escolar 2025-2026.

La medida anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual contempla el termino de las clases del Ciclo Escolar 2025-2026 el próximo 5 de junio, por la “ola de calor” y el inicio del Mundial 2026, fue adoptada por el gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos.

En conferencia de prensa, el secretario de Educación y Deporte (SEyD), Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, dio a conocer que el estado fronterizo armonizará las adecuaciones que se acordaron con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

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La justificación estatal se centra en la protección de salud de las y los estudiantes de los distintos niveles educativos, “ante las condiciones climáticas y asegurar el cumplimiento de los planes de estudio”.

Chihuahua busca evitar altas temperaturas

La SEyD y la SEP acordaron adelantar el cierre con el objetivo de “evitar las altas temperaturas de junio y julio”. Por tanto, el ajuste al calendario escolar quedó de la siguiente manera:

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Cierre de clases : 5 de junio

Cierre de labores administrativas : 12 de junio

Consejo Técnico Escolar Intensivo : Del 10 al 14 de agosto (previo al inicio de ciclo)

Reforzamiento de aprendizajes : Del 17 al 28 de agosto

Arranque del próximo ciclo escolar: 31 de agosto

“En Chihuahua tenemos la capacidad de establecer acuerdos y adecuar las tareas; ya lo hemos hecho antes cumpliendo cabalmente con el plan de estudios y minimizando cualquier impacto negativo”, expresó Gutiérrez Dávila.