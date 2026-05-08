Para qué sirve el primer modelo de IA geoespacial, que ya se encuentra en órbita

Prithvi es el primer modelo de IA geoespacial desplegado en satélites y la Estación Espacial Internacional. (NASA)

Un grupo de investigadores de la Universidad de Adelaida y del SmartSat Cooperative Research Center de Australia del Sur ha logrado un hito histórico: desplegar el primer modelo de inteligencia artificial geoespacial operativo en el espacio. El sistema, llamado Prithvi, funciona directamente desde plataformas espaciales en órbita y representa un avance en la forma en que se observan y analizan los fenómenos terrestres.

Prithvi es un modelo fundacional de inteligencia artificial desarrollado de forma conjunta por la NASA y IBM bajo licencia de código abierto. Fue entrenado con 13 años de datos satelitales, principalmente de los programas Landsat y Sentinel-2, y está diseñado para abordar múltiples tareas de observación de la Tierra: detección de inundaciones, monitoreo de incendios, análisis agrícola y cartografía de zonas inundables, entre otras.

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El despliegue inicial de Prithvi se realizó en el satélite Kanyini, perteneciente al gobierno de Australia del Sur, y en el módulo IMAGIN-e de Thales Alenia Space, instalado a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI). En ambos casos, los investigadores comprimieron y cargaron una versión optimizada del modelo, evaluando su rendimiento en la detección de inundaciones y nubes bajo diferentes condiciones orbitales y entornos computacionales.

El sistema puede identificar inundaciones y monitorear incendios en tiempo real desde el espacio. (NASA)

Ventajas del modelo abierto y adaptativo

Según el investigador principal del proyecto, Andrew Du, la elección de Prithvi se debió a su disponibilidad como software abierto y su flexibilidad para adaptarse a diversas tareas de observación.

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“Si Prithvi no fuera de código abierto, habría tenido que entrenar mi propio modelo desde cero. Tener acceso libre a esta tecnología ahorró mucho tiempo y esfuerzo”, destacó Du en un comunicado de la NASA.

Los modelos fundacionales como Prithvi aprovechan grandes volúmenes de datos sin etiquetar, lo que les permite identificar patrones complejos invisibles para el análisis humano tradicional. Una vez desplegados, pueden ajustarse a tareas específicas con cantidades menores de información adicional. Esto facilita la adaptación del sistema a nuevas necesidades de monitorización o respuesta ante emergencias.

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La tecnología de código abierto facilita nuevas aplicaciones para agricultura y gestión ambiental. (NASA)

Aplicaciones prácticas en la observación terrestre

Prithvi está diseñado para ejecutar tareas críticas directamente desde el espacio, entre ellas:

Detección de inundaciones: El modelo puede identificar rápidamente zonas afectadas, acelerando la respuesta ante desastres naturales.

Monitoreo de incendios: Permite el seguimiento en tiempo real de focos activos y la evaluación de daños.

Análisis agrícola: Facilita la predicción de rendimientos y el monitoreo de cultivos, apoyando la toma de decisiones en el sector agropecuario.

Cartografía y seguimiento de cambios ambientales: Prithvi puede mapear zonas inundables o áreas en riesgo, contribuyendo a la planificación y gestión de recursos.

El director científico de datos de la NASA, Kevin Murphy, subrayó que este avance demuestra el valor del desarrollo abierto en inteligencia artificial. “Prithvi es el primer modelo de este tipo desplegado en órbita y demuestra exactamente por qué hacemos nuestros modelos de IA de código abierto”, afirmó.

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La IA permite analizar grandes volúmenes de datos en órbita antes de enviarlos a la Tierra. (NASA)

Procesamiento en órbita

La agencia espacial estadounidense explicó que el uso de modelos fundacionales como Prithvi en satélites permite analizar grandes volúmenes de datos directamente en órbita antes de transmitirlos a la Tierra. Esto reduce la latencia en la obtención de información útil para la investigación científica y la respuesta ante emergencias, además de minimizar la necesidad de enviar grandes actualizaciones de software a los satélites. En su lugar, bastaría con cargar pequeños paquetes complementarios para agregar nuevas funciones.

Esta capacidad de procesamiento local representa un cambio en la arquitectura tradicional de los sistemas satelitales, aliviando la carga sobre los canales de comunicación y acelerando la entrega de datos relevantes a los equipos en tierra.

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Los investigadores consideran que el despliegue de Prithvi marca el inicio de una nueva etapa en la observación terrestre desde el espacio. En el futuro, modelos de inteligencia artificial podrían incluso permitir la interacción en lenguaje natural con los satélites. “Un modelo de lenguaje también es un modelo fundacional. Más adelante, esto podría permitir que los operadores conversen con los satélites y hagan preguntas sobre los datos o el estado de los sistemas”, señaló Du.