"La inquietud está en el Gobierno de forma generalizada. De quien no entiende bien el funcionamiento cotidiano", agregó otro banco grande que recibió los llamados. "No fue rendir cuentas, sino preguntar qué pasó. Fue un intercambio de opinión sobre por qué no se refleja más rápido la velocidad de suba de la tasa de Leliq. Se dio una explicación técnica razonable y se dejará pasar unos días", explicó.