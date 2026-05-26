Colombia

Shakira habría alcanzado un nuevo récord con “Dai Dai”, canción del Mundial 2026: el video figura entre los más vistos en YouTube

La nueva entrega mundialista de la barranquillera recibió buena aceptación entre sus seguidores, pero sigue lejos del éxito de “Waka Waka”, desde 2010

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La barranquillera y el cantante nigeriano dieron voz a la pista a tono de afrobeat - crédito Shakira/YouTube

El fenómeno global de Dai Dai, la canción oficial del mundial que estrenó Shakira el 14 de mayo de 2026, ha trascendido fronteras gracias a su impresionante desempeño en plataformas de reproducción digital.

Su lanzamiento con video oficial en YouTube el 23 de mayo se convirtió rápidamente en el más visto del momento, acumulando más de 10 millones de reproducciones en solo 24 horas. Este logro consolidó a la barranquillera y a su coequipero Burna Boy como protagonistas de uno de los estrenos más exitosos del año, situando la canción en la cima del interés mundial.

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Dai Dai - Shakira
El video tiene más de 1.6 millones de vistas en menos de cinco horas - crédito @Shakira/YouTube

A los pocos días de su publicación, el video no solo se mantuvo como el “#1 en el ranking de tendencias de música” en la plataforma, sino que alcanzó 21 millones de visualizaciones el martes 26 de mayo.

Según los datos de YouTube Charts, Dai Dai figura como número uno o dentro del top 10 de los temas más reproducidos en distintos países y en el puesto 66 de los videos más vistos a nivel mundial, reflejando su alcance global y la rápida adhesión de audiencias diversas.

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La repercusión también se trasladó a Spotify, donde en apenas 24 horas desde el lanzamiento, la canción registró más de 11.150.000 reproducciones.

Dai Dai - Shakira - Copa del Mundo
Estos son los futbolistas que aparecen en el video de Dai Dai - crédito @Shakira/YouTube

La combinación de ritmos y la colaboración con Burna Boy dotaron al tema de un carácter internacional y festivo, que se reflejó en la velocidad con la que el tema se viralizó.

El video se convirtió en la antesala musical perfecta para la cuenta regresiva hacia el inicio del torneo, generando un ambiente de celebración y anticipación entre aficionados de distintas partes del mundo.

Qué hará Shakira con las ganancias que logre reunir con la canción

El reciente lanzamiento de la cuarta canción que realiza la barranquillera para un mundial, sumando participaciones en eventos deportivos como el Super Bowl y la final de la Copa América, el sencillo para el Mundial 2026, vino acompañado de un anuncio que marca un nuevo capítulo en su compromiso social.

El video recorre escenarios emblemáticos como el Ángel de la Independencia en Ciudad de México, paisajes africanos con el baobab y favelas sudamericanas - crédito captura de pantalla Shakira/ Youtube
El video recorre escenarios emblemáticos como el Ángel de la Independencia en Ciudad de México, paisajes africanos con el baobab y favelas sudamericanas - crédito captura de pantalla Shakira/ Youtube

La artista barranquillera anunció que el 100% de las ganancias generadas por este sencillo serán destinadas a una causa vinculada con la educación y el deporte.

Durante una transmisión especial realizada por Global Citizen, Shakira detalló que el total de lo recaudado con la canción será donado al Fondo de Educación FIFA Global Citizen. Este fondo tiene como objetivo ampliar el acceso de niñas y niños a una educación de calidad y al fútbol en distintas regiones del mundo.

Además, la cantante destacó la capacidad del fútbol para unir a países y generaciones, resaltando su potencial como motor de cambio social.

Un aspecto clave del anuncio es que, además de las ganancias por la canción, Shakira donará USD 1 por cada entrada vendida en su tour especial “World Cup Edition” al fondo educativo mencionado.

El lanzamiento de “Dai Dai” marca el regreso de Shakira a la música mundialista, con la colaboración de Burna Boy y una fusión de ritmos latinos y africanos - crédito captura de pantalla Shakira / Youtube
El lanzamiento de “Dai Dai” marca el regreso de Shakira a la música mundialista, con la colaboración de Burna Boy y una fusión de ritmos latinos y africanos - crédito captura de pantalla Shakira / Youtube

Esta edición de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour recorrerá nuevamente 12 ciudades de Estados Unidos, con 18 conciertos en total, muchos de ellos en sedes del Mundial. De este modo, la iniciativa busca amplificar el impacto de la música en la promoción de oportunidades para niños y jóvenes.

La artista explicó que el propósito de Dai Dai va más allá del Mundial: “Es un mensaje para cada niño que alguna vez ha escuchado que su sueño era demasiado grande”, expresó.

En la letra de la canción se hace homenaje a figuras históricas del fútbol como Pelé, Ronaldo, Messi y Kaká, reforzando el vínculo entre la música, el deporte y la inspiración para las nuevas generaciones.

Así las cosas, la colombiana es una de las favoritas para este tipo de iniciativas que promueven el bienestar de los niños fusionándolo con el deporte.

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