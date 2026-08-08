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Corte Interamericana: sentencias clave exigen justicia y restitución para pueblos indígenas en Centroamérica

Nicaragua, Guatemala y Honduras quedaron bajo la lupa por expedientes vinculados con tierras ancestrales, búsquedas inconclusas y ataques a defensores comunitarios, con órdenes que prometen cambiar la relación entre Estado y comunidades

FOTO DE ARCHIVO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos consolidó la defensa de los derechos indígenas en Centroamérica con sentencias contra Nicaragua, Guatemala y Honduras. /(EFE/ Alexander Otarola)
FOTO DE ARCHIVO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos consolidó la defensa de los derechos indígenas en Centroamérica con sentencias contra Nicaragua, Guatemala y Honduras. /(EFE/ Alexander Otarola)
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido en los últimos años una serie de sentencias que consolidan la defensa de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas en Centroamérica.

En cada caso, el tribunal ha responsabilizado a los Estados de la región por vulneraciones graves, centradas principalmente en el acceso a la justicia, el reconocimiento de la propiedad colectiva y la protección frente a desapariciones forzadas, desplazamientos y amenazas a la vida.

Según reportes oficiales y la revisión de las sentencias, los casos más recientes involucran a Nicaragua, Guatemala y Honduras, con fallos que subrayan la obligación estatal de garantizar la tutela judicial efectiva y el respeto a los derechos culturales y territoriales de las comunidades indígenas.

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La Corte Interamericana ha destacado en sus resoluciones la importancia de la consulta previa y el deber de investigar crímenes relacionados con la defensa de estos derechos.

En el caso denominado Acosta y otros vs. Nicaragua, la Corte declaró responsable al Estado nicaragüense por incumplir el deber de investigar adecuadamente el homicidio de Francisco García Valle, esposo de María Luisa Acosta Castellón, quien desarrollaba una reconocida labor en defensa de los pueblos indígenas de la Costa Caribe.

Corte IDH
Los fallos de la Corte Interamericana señalaron violaciones al acceso a la justicia, la propiedad colectiva, la consulta previa y la protección frente a desapariciones forzadas y desplazamientos. /(Foto: IDL /Corte IDH)

El tribunal determinó que el Estado no agotó las diligencias necesarias para esclarecer la participación de autores intelectuales, lo que constituyó una represalia por las actividades de defensa de Acosta Castellón.

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“El juez a cargo dictó un sobreseimiento definitivo sin agotar las diligencias investigativas pertinentes”, señala el resumen oficial del fallo.

Además, la sentencia responsabiliza a Nicaragua por afectar los derechos a la integridad psíquica y moral, el acceso a la justicia y las garantías judiciales de la familia de la víctima.

La Corte Interamericana subrayó que la protección judicial debe ser efectiva y sin discriminación, especialmente cuando se trata de líderes vinculados a la defensa de comunidades indígenas.

Por su parte, el caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal vs. Guatemala evidenció numerosas violaciones cometidas durante y después del conflicto armado interno en ese país.

El tribunal determinó que Guatemala era responsable por la desaparición forzada de 22 personas y por no garantizar el retorno ni el reasentamiento voluntario de los desplazados, principalmente indígenas maya achí.

El fallo también reconoció la falta de investigación eficaz de los hechos y la omisión de acciones para esclarecer la verdad sobre las masacres y violaciones sufridas por la comunidad.

Una ilustración de nueve personas indígenas con vestimenta tradicional camina por un sendero hacia un edificio de columnas con la bandera de la Corte Interamericana.
Las comunidades indígenas de Centroamérica han registrado violaciones a sus derechos humanos y abuso de poder por parte del Estado en diferentes ocasiones./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1987, Guatemala reconoció la competencia de la Corte, lo que limitó el alcance temporal de la sentencia. Sin embargo, el tribunal consideró que la desaparición forzada tiene un carácter continuado, por lo que los hechos posteriores a esa fecha sí fueron sujetos a análisis. La Corte Interamericana enfatizó el derecho de los familiares a conocer la verdad sobre el destino de las víctimas y la responsabilidad estatal en la reparación integral.

Dos casos en HondurasComunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, y Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros— han puesto en el centro el derecho a la propiedad colectiva y la persistente vulnerabilidad de los territorios ancestrales frente a intereses estatales y privados.

En ambos procesos, la Corte declaró la responsabilidad internacional de Honduras por no delimitar ni demarcar adecuadamente los territorios, por no garantizar la consulta previa a las comunidades y por no investigar amenazas ni muertes de integrantes de las mismas.

El caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz documenta cómo parte de sus tierras tradicionales fue entregada para proyectos turísticos y municipales sin una consulta efectiva.

El tribunal señaló que el Estado incumplió con la obligación de sanear y proteger esos territorios, lo que derivó en la venta y adjudicación a terceros, así como en la creación de áreas protegidas que restringieron el acceso a los recursos tradicionales de la comunidad.

“El Estado no garantizó el goce efectivo del título de propiedad colectiva ni dispuso normas internas para asegurar el derecho a la consulta”, recoge el fallo citado por la Corte Interamericana.

Las comunidades de Vallecito, Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos ya han formalizado el Comité por los derechos garífunas en Honduras, con la finalidad de luchas unidos por sus demandas. /( Cortesía: UNAH)
Las comunidades de Vallecito, Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos ya han formalizado el Comité por los derechos garífunas en Honduras, con la finalidad de luchas unidos por sus demandas. /( Cortesía: UNAH)

En el caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra, la sentencia describe el otorgamiento parcial de títulos de propiedad y la persistencia de ocupaciones de terceros en terrenos reconocidos como ancestrales. Las investigaciones sobre denuncias de usurpación y amenazas resultaron ineficaces, y el Estado no ejecutó acuerdos para garantizar la restitución de tierras ni la reubicación de quienes las ocupaban. El tribunal también identificó que en 2014 se otorgó una concesión minera de 800 hectáreas en parte del territorio de la comunidad, sin respetar los procedimientos de consulta exigidos por la normativa internacional.

En todos los casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado medidas de reparación que incluyen el saneamiento de territorios, la investigación de crímenes, el pago de indemnizaciones y la adopción de garantías de no repetición.

El tribunal ha reiterado la obligación de los Estados de adecuar la legislación interna y de desarrollar mecanismos efectivos para la protección de los pueblos originarios, subrayando la centralidad del derecho a la consulta y la participación en decisiones que afecten sus territorios.

Los fallos recientes confirman el papel de la Corte como instancia clave para la protección de los derechos indígenas en la región, especialmente ante contextos de impunidad, desplazamiento y presión sobre los recursos naturales.

La Corte Interamericana sostiene que la seguridad jurídica de los pueblos indígenas depende en buena medida del cumplimiento efectivo de sus sentencias y de la voluntad política de los Estados para reconocer la diversidad y los derechos colectivos de los pueblos originarios.

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