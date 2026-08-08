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Hungría sigue desmantelando la estructura de poder de Orbán: el partido de Gobierno eligió al nuevo presidente del país

András Baka, ex presidente del Tribunal Supremo, será ratificado el próximo martes por el Parlamento

El partido del Gobierno húngaro elige al expresidente del Supremo András Baka como nuevo presidente del país
El partido del Gobierno húngaro elige al expresidente del Supremo András Baka como nuevo presidente del país
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Tisza, el partido del Gobierno de Hungría, ha elegido al expresidente del Tribunal Supremo András Baka como nuevo presidente del país en uno de los últimos pasos para terminar de desmantelar las estructuras de poder que, denuncia el primer ministro Peter Magyar, construyó su predecesor Viktor Orbán, entre ellas el ahora expresidente Tamas Sulyok.

El partido de Magyar controla 141 de los 199 escaños del Parlamento, por lo que la ratificación de Baka el próximo martes en la cámara tendrá un carácter meramente ceremonial. Sulyok firmó el mes pasado la enmienda constitucional aprobada por el partido de Magyar que puso fin a su presidencia.

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Baka ejerció de presidente del Supremo desde 2009 hasta 2011, cuando, según determinó tres años después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue destituido por criticar al Gobierno de Orbán. El jurista ejerció como magistrado en la corte europea desde 1991 a 2008.

“A lo largo de toda su trayectoria vital, András Baka ha considerado de suma importancia el principio de separación de poderes, defendiendo siempre de manera consecuente el Estado de derecho y la independencia judicial”, ha manifestado Magyar en su anuncio, publicado en redes sociales.

“Necesitamos un presidente de la República cuya autoridad profesional, independencia y experiencia en derecho público y constitucional ofrezcan una base sólida para devolver con éxito a nuestro país al camino del Estado de derecho y constitucional”, ha añadido.

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“El grupo parlamentario del Tisza acaba de tomar mediante una votación secreta una de sus decisiones más importantes hasta la fecha. Nominamos al Dr. András Baka, expresidente del Tribunal Supremo, como presidente de la República de Hungría”, señaló en un comunicado la formación presidida por el primer ministro, el conservador Péter Magyar.

El Tisza cuenta en la Cámara con 141 de los 199 escaños, por lo que la elección de Baka está garantizada.

Durante su campaña para las elecciones legislativas del pasado 12 de abril, Magyar había anunciado que en caso de una victoria destituiría a numerosos altos cargos cercanos al antiguo primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán.

El ex primer ministro húngaro Viktor Orbán ofrece una rueda de prensa en Budapest, Hungría. REUTERS/Marton Monus/Foto de archivo
El ex primer ministro húngaro Viktor Orbán ofrece una rueda de prensa en Budapest, Hungría. REUTERS/Marton Monus/Foto de archivo

El nuevo primer ministro considera que estos altos cargos eran meros “títeres” del sistema Orbán y podrían frenar el proceso de regeneración democrática del país iniciado por Tisza.

Así, el anterior presidente de Hungría, Tamás Sulyok, elegido en 2024 por la amplia mayoría parlamentaria que tenía Orbán entonces, fue destituido mediante una enmienda constitucional.

Esta maniobra de Magyar fue criticada por Amnistía Internacional (AI), que asegura que la destitución se produjo sin las necesarias garantías legales.

El futuro presidente húngaro, András Baka, fue elegido en 2009 presidente del Tribunal Supremo.

Sin embargo, tras la llegada al poder de Orbán en 2010, el magistrado criticó varias medidas del ejecutivo de Orbán y en 2011 fue finalmente destituido por el Gobierno.

Baka, de 73 años, fue además entre 1991 y 2007 juez delegado por Hungría en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El Parlamento votará sobre el nuevo presidente de la República este martes, donde deberá conseguir el apoyo de dos tercios de los diputados, mediante un voto secreto.

El Fidesz, el partido opositor liderado por Orbán, ha anunciado que no participará en la votación, ya que considera ilegal la destitución de Sulyok.

El presidente de Hungría tiene un cargo esencialmente protocolario y de representación, sin apenas atribuciones ejecutivas.

(Con información de Europa Press y EFE)

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