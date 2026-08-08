El boxeador guatemalteco Lester Martínez defenderá su título el 29 de agosto en Los Ángeles y se prepara con rutinas usadas por Terence Crawford

Lester Martínez defenderá el título interino supermediano del CMB el 29 de agosto ante el invicto croata Luka Plantik en Los Ángeles. (Matthew Bills)

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Lester Martínez defenderá su título interino supermediano del CMB el 29 de agosto ante el invicto croata Luka Plantik en el USC Galen Center de Los Ángeles, una pelea que marcará la primera defensa de su campeonato y que su equipo presenta como otro paso en la proyección internacional del boxeo guatemalteco.

A tres semanas del combate, el púgil dijo en una conferencia virtual previa a la pelea que ya entró en la fase más exigente del campamento, después de una preparación que incluyó trabajo en Las Vegas y una etapa en Colorado Springs, en altura. Su equipo explicó que el plan replica rutinas utilizadas en los campamentos de Terence Crawford y que en esta etapa el boxeador ya está cerca de quedar listo para la noche del combate.

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Martínez llegará a la cita con la presión adicional de exponer su invicto en la que será su pelea profesional número 22, frente a un rival que tampoco conoce la derrota. El guatemalteco sostuvo que esa exigencia no lo desordena: la usa como un factor que lo obliga a mantenerse más enfocado y a elevar la calidad del trabajo diario.

Lester Martínez defenderá el título interino supermediano del CMB el 29 de agosto ante el invicto croata Luka Plantik en Los Ángeles. (Matthew Bills)

El campamento sumó trabajo en altura, recuperación y ajustes psicológicos

Durante el encuentro con la prensa, el entrenador guatemalteco Esaú Diéguez aseguró que el campamento ha transcurrido “perfecto” desde la llegada de Martínez desde Guatemala. Precisó que, tras unas semanas en Las Vegas, el equipo se instaló en Colorado Springs para completar la parte más fuerte del entrenamiento.

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Diéguez añadió que todavía faltan detalles por ajustar para el 29 de agosto, pero remarcó que el campeón interino está motivado y listo. También agradeció al equipo BNB, integrado por Terence Crawford, Brian “Bomac” McIntyre, Red Spikes y Bernie the Boxer, por acompañar cada paso de la preparación.

El también entrenador Héctor Arriola describió el momento como histórico para el boxeo de Guatemala y afirmó que esta pelea abre una nueva escala en la carrera del púgil. Según explicó, la división de 168 libras exige una preparación especialmente alta por el nivel de competencia que concentra.

Martínez detalló que en esta defensa incorporó cambios físicos y mentales. Mencionó una mayor carga de entrenamiento, un enfoque psicológico más rígido, reuniones específicas con Bomac y un trabajo de recuperación y nutrición más amplio que en campamentos anteriores, con apoyo de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas y máquinas para regeneración muscular.

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El boxeador reconoció que los días más duros de la preparación comenzaron esta semana. “Ya estoy en esos días donde así ya el cuerpo dice: ‘No, párate un poquito’. Pero la mente está de que: ‘No, dale más, dale más, dale con fe’”, dijo.

Lester Martínez defenderá el título interino supermediano del CMB el 29 de agosto ante el invicto croata Luka Plantik en Los Ángeles. (Matthew Bills)

Martínez dijo que estudió a Plantik, pero que se preparó “para todo”

Consultado sobre el seguimiento al croata, Martínez explicó que el análisis del rival forma parte del trabajo habitual del equipo y que ya identificaron fortalezas y debilidades para trasladarlas al entrenamiento. Aun así, aclaró que no basan toda la estrategia en una sola fórmula porque un combate puede cambiar con un golpe y desarmar cualquier plan.

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Sobre Plantik, señaló que lo considera un boxeador de alto nivel y recordó su pasado olímpico. También estimó que ambos tienen una altura similar, aunque el europeo podría tener una ligera ventaja en alcance.

El guatemalteco dijo que espera una arena llena y que el apoyo de los aficionados puede darle “un segundo hasta tercer aire” dentro del ring. Añadió que, además de su combate, la cartelera incluirá a otros peleadores y a otro representante de Guatemala.

En la conferencia también confirmó que la venta de entradas ya está habilitada por ProBox TV y convocó a los aficionados a seguir la pelea en Los Ángeles. Al hablar de la gestión emocional previa a una función con miles de espectadores y difusión masiva por televisión y redes, sostuvo que los nervios aparecen, pero que suele disiparlos apenas entra en acción.

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El campeón vinculó su pelea con el impacto del boxeo en Guatemala

Martínez sostuvo que esta defensa “ya no es solo una pelea”, porque involucra a su familia, a su equipo y a Guatemala. Explicó que durante años la meta era disputar un título y que ahora le corresponde la responsabilidad de defenderlo por primera vez.

En otra parte del diálogo, afirmó que lleva 18 años practicando boxeo y que ese recorrido le permite dimensionar los sacrificios que hizo antes de ser profesional y luego campeón mundial interino. “Me tiré al agua sin poder nadar”, dijo al recordar sus inicios y la decisión de apostar por una carrera deportiva sin certezas.

El púgil también habló del efecto que su trayectoria puede tener sobre niños y jóvenes. Recomendó disciplina, apoyo familiar, estudio y constancia, y pidió a los padres no frenar los sueños deportivos de sus hijos. Sostuvo que en muchos casos apartar a un chico del deporte puede empujarlo a perder el rumbo.

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Al cierre, recordó su paso por el boxeo amateur y mencionó su medalla de oro en Barranquilla 2018. También señaló que siguió los resultados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y felicitó a los atletas que obtuvieron medallas y a quienes no alcanzaron el resultado esperado les aconsejó paciencia.

Martínez añadió que en aquellos Juegos dos deportistas de Petén, Juan Reyes y él, lograron medallas de oro, algo que, según recordó, no ocurría desde hacía 68 años.