Un popular destino del Caribe enfrenta una crisis hídrica y los turistas se apresuran a reprogramar sus viajes

La PRASA activó un racionamiento de agua en Puerto Rico que afecta a más de 180.000 clientes en San Juan y seis municipios por la sequía y la caída del embalse Carraízo a mínimos históricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (PRASA) puso en marcha el viernes un sistema de racionamiento de agua que afecta a más de 180.000 clientes en la zona metropolitana de San Juan y seis municipios aledaños, debido a una sequía que llevó el nivel del embalse Carraízo a mínimos históricos. El corte alternado de agua por 48 horas, iniciado el 7 de agosto, modifica el acceso de la población y el turismo a servicios básicos, en un contexto de emergencia hídrica reconocida por el gobierno local y agencias federales de Estados Unidos.

Según la PRASA, la medida responde a la sequía más grave registrada en Puerto Rico en más de una década y podría extenderse hasta el final de agosto o más, si no se producen lluvias significativas. La gobernadora Jenniffer González declaró el estado de emergencia y explicó que el cronograma divide la zona metropolitana en dos sectores, que alternan acceso al agua cada 48 horas. De acuerdo con Reuters, hospitales y centros de atención médica reciben prioridad en el abastecimiento con camiones cisterna.

PUBLICIDAD

El contexto climático agrava la situación: el U.S. Drought Monitor reporta que un 25% del territorio puertorriqueño sufre sequía severa y otro 36% padece sequía moderada. Según datos históricos, julio de 2026 fue el mes más seco en San Juan en 120 años, sumado a temperaturas elevadas que aumentan la demanda de agua. The New York Times informa que la falta de lluvias y la gestión de la infraestructura hídrica son factores centrales en la actual emergencia.

¿Por qué hay racionamiento de agua en Puerto Rico?

El racionamiento de agua en Puerto Rico tiene como causa principal una reducción extrema de lluvias durante los últimos meses, acompañada de temperaturas superiores al promedio histórico. El embalse Carraízo, que abastece a la capital y su área metropolitana, se encuentra en niveles críticos. De acuerdo con la PRASA, el caudal actual no permite mantener un suministro continuo, por lo que se implementó el corte alternado de 48 horas como estrategia de emergencia para evitar el agotamiento total del recurso.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y el U.S. Drought Monitor coinciden en que la isla enfrenta la sequía más intensa desde 2015, aunque con registros de precipitaciones aún más bajos en algunos puntos y temperaturas que superan los 35°C (95°F). La situación se agrava por la falta de previsión de lluvias abundantes en las próximas semanas, como reconocen las autoridades locales y federales.

La gobernadora Jenniffer González declaró el estado de emergencia por la sequía en Puerto Rico y confirmó que la zona metropolitana fue dividida en dos sectores para alternar el suministro de agua. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

¿Qué municipios y sectores están afectados por el corte de agua?

El racionamiento afecta a San Juan, Carolina, Juncos, Gurabo, Trujillo Alto, Canóvanas y Loíza, todos dependientes del embalse Carraízo. La PRASA dividió las áreas abastecidas en dos zonas; cada una alterna entre 48 horas con agua y 48 horas sin servicio. Las autoridades detallan que los cortes impactan tanto a clientes residenciales como comerciales, incluyendo sectores turísticos, educativos y de salud. El suministro prioritario se garantiza mediante camiones cisterna a hospitales, centros de diálisis y hogares de ancianos, tal como informó Reuters.

PUBLICIDAD

La entidad exhorta a la población a limitar el consumo de agua a usos esenciales, recomendando no lavar vehículos ni regar jardines durante los periodos de servicio activo. Además, se pide hervir el agua tras el restablecimiento para prevenir riesgos sanitarios.

¿Qué impacto tiene la crisis de agua en el turismo de Puerto Rico?

La crisis de agua afecta de manera directa la experiencia de los turistas en Puerto Rico y la operación de hoteles, restaurantes y comercios relacionados. Según The New York Times, algunos hoteles en San Juan activaron sistemas de emergencia, como cisternas y generadores, para atender a los huéspedes durante los cortes. Sin embargo, operadores turísticos reportan cancelaciones y modificaciones de reservas, ya que viajeros optan por reprogramar o evitar su visita ante la incertidumbre.

PUBLICIDAD

El sector turístico es clave para la economía puertorriqueña. La reducción en la llegada de visitantes y los cambios en la rutina de servicios generan preocupación entre empresarios y trabajadores del rubro. La prensa internacional recoge testimonios de propietarios de alojamientos que advierten una caída en las reservas y la necesidad de ajustar la oferta a la nueva realidad hídrica.

El U.S. Drought Monitor informó que el 25% de Puerto Rico sufre sequía severa y otro 36% sequía moderada, en un contexto en el que julio de 2026 fue el mes más seco en 120 años en San Juan. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

¿Qué deben saber los turistas estadounidenses que planean viajar a Puerto Rico durante la crisis de agua?

Las autoridades de Puerto Rico y el gobierno federal de Estados Unidos recomiendan a los ciudadanos estadounidenses que planean visitar la isla durante la crisis de agua informarse previamente sobre la situación en su destino. Según Reuters y el U.S. Drought Monitor, los viajeros deben consultar con sus alojamientos si cuentan con sistemas de reserva de agua como cisternas o tanques y confirmar la disponibilidad de servicios básicos.

PUBLICIDAD

Las recomendaciones principales para turistas estadounidenses incluyen:

Verificar antes del viaje el calendario de cortes de agua publicado por la PRASA y consultar posibles cambios en el suministro.

Preguntar a hoteles y alojamientos sobre sus protocolos de emergencia y sistemas de respaldo de agua potable.

Procurar alojarse en establecimientos con infraestructura adecuada para afrontar los cortes, especialmente si viajan con personas mayores, niños o personas con condiciones de salud.

Llevar agua embotellada adicional, artículos de higiene y medicamentos que requieran agua para su consumo.

Estar atentos a los avisos de las autoridades locales y mantener comunicación con la embajada o consulados de Estados Unidos en caso de requerir asistencia.

El gobierno local solicita a los turistas adaptar sus expectativas y programar con flexibilidad sus actividades, dado que la disponibilidad de agua en restaurantes, centros comerciales y atracciones puede variar según el día del racionamiento. Según The Washington Post, las autoridades reiteran que los servicios médicos y de emergencia mantienen prioridad en el acceso al agua mediante camiones cisterna.

¿Cómo afecta el racionamiento de agua a hospitales, comercios y servicios esenciales?

El racionamiento implementado por la PRASA prioriza el suministro a hospitales, clínicas y hogares de ancianos con camiones cisterna y coordinación con los departamentos de salud. Según The Washington Post, la atención médica se mantiene, aunque la administración de recursos exige ajustes logísticos y protocolos de higiene específicos.

PUBLICIDAD

Los restaurantes y comercios de la capital reportan dificultades para operar durante los días de corte, recurriendo a reservas de agua y limitando la oferta de servicios. “En ocasiones trasladamos decenas de galones de agua diariamente para mantener el funcionamiento del local”, declaró un restaurantero de San Juan a The New York Times. La construcción también ve afectada su actividad por la imposibilidad de garantizar el suministro necesario para obras y proyectos en ejecución.

El corte de agua alcanza a San Juan, Carolina, Juncos, Gurabo, Trujillo Alto, Canóvanas y Loíza, e impacta a clientes residenciales, comercios, turismo, educación y salud. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

¿Qué medidas recomiendan las autoridades para la población?

La PRASA y el gobierno de Puerto Rico emitieron una serie de recomendaciones dirigidas a la población:

Limitar el uso de agua a consumo humano y tareas esenciales.

Evitar el riego de jardines, lavado de autos y llenado de piscinas.

Hervir el agua por al menos tres minutos antes de consumirla, tras el restablecimiento del servicio.

Almacenar agua durante los periodos de corte, garantizando la higiene de los recipientes.

Consultar los canales oficiales para información sobre la programación de cortes y distribución de camiones cisterna.

La gobernadora Jenniffer González solicitó colaboración y comprensión a los residentes y visitantes, al tiempo que reiteró que el racionamiento se mantendrá mientras las condiciones meteorológicas no mejoren de forma sostenida.

PUBLICIDAD

¿Qué acciones toma el gobierno y cuál es el papel de Estados Unidos?

El gobierno de Puerto Rico y la PRASA activaron un plan de contingencia basado en el racionamiento alternado, el abastecimiento prioritario y la coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional y el U.S. Drought Monitor. Estas entidades federales monitorean la evolución de la sequía y mantienen comunicación con las autoridades locales para brindar asesoría y apoyo técnico, según Reuters.

A nivel político y administrativo, Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, lo que permite el acceso a recursos federales y obliga a informar a las autoridades nacionales sobre emergencias que puedan afectar la salud pública y la economía. La relación directa con Estados Unidos implica que las decisiones adoptadas en la isla pueden impactar a ciudadanos estadounidenses y a la conectividad con el continente.

PUBLICIDAD

Las autoridades de Puerto Rico recomiendan limitar el uso del agua a tareas esenciales, hervirla tras el restablecimiento del servicio y seguir los avisos oficiales de la PRASA sobre cortes y distribución. (AP Foto/Dánica Coto, Archivo)

¿Qué alternativas existen si la sequía persiste en Puerto Rico?

Si la sequía se prolonga y el nivel de los embalses no se recupera, las autoridades consideran extender el racionamiento y ampliar la distribución de agua en camiones cisterna. El monitoreo diario de los caudales y las previsiones meteorológicas determinarán la duración de las restricciones. Según la PRASA, la recuperación del embalse Carraízo y la normalización del servicio dependen exclusivamente de la llegada de lluvias suficientes.

A mediano plazo, el gobierno evalúa inversiones en la infraestructura de almacenamiento y distribución, así como campañas de educación y concientización sobre el uso responsable del agua. La cooperación con agencias federales de Estados Unidos y la asistencia técnica internacional forman parte de la estrategia para afrontar futuras contingencias.

¿Cómo pueden prepararse los residentes y turistas ante los cortes de agua?

Las autoridades recomiendan a residentes y turistas:

Consultar los avisos de la PRASA sobre la programación de cortes.

Preparar reservas de agua potable antes del inicio de los periodos sin servicio.

Confirmar con hoteles y alojamientos la disponibilidad de cisternas o sistemas de emergencia.

Seguir las recomendaciones sanitarias, especialmente en el consumo de agua y la higiene.

Mantenerse informados a través de medios oficiales y canales institucionales.

El impacto de la sequía y el racionamiento en Puerto Rico continuará dependiendo de la evolución del clima y la capacidad de recuperación de los embalses. La experiencia actual refuerza la necesidad de gestión eficiente y planificación ante escenarios de estrés hídrico, tanto para residentes como para el sector turístico y económico de la isla.