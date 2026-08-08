República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

La inflación interanual de República Dominicana baja a 5.47% en julio, según el Banco Central

El índice de precios al consumidor avanzó 0.19% en el mes y se ubicó por debajo del promedio del primer semestre, mientras la tasa subyacente se mantuvo en 4.96%, dentro del objetivo oficial

La inflación en República Dominicana subió 0.19% en julio de 2026, según el Banco Central de la República Dominicana. (EFE/ Orlando Barría)
La inflación en República Dominicana subió 0.19% en julio de 2026, según el Banco Central de la República Dominicana. (EFE/ Orlando Barría)
Guardar

La inflación en República Dominicana mostró señales de moderación en julio de 2026, según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). El índice de precios al consumidor (IPC) subió 0.19% en el mes, ubicándose por debajo del promedio mensual registrado en el primer semestre del año.

El dato más destacado es que la inflación interanual, medida de julio de 2025 a julio de 2026, bajó a 5.47%, lo que representa una reducción de 0.20 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación se acerca al rango meta de 4.0% ± 1.0% establecido por el BCRD.

PUBLICIDAD

Este comportamiento se explica, en parte, por la baja de precios en el grupo Transporte, que presentó una variación de -0.14%. Las recientes reducciones en los precios de la gasolina regular y premium, gasoil y gas licuado de petróleo, dispuestas por el Gobierno, fueron clave para esta tendencia. Además, la apreciación del peso dominicano frente al dólar contribuyó a la disminución de los precios de los automóviles.

La inflación interanual en República Dominicana bajó a 5.47% y se acercó al rango meta de 4.0% ± 1.0% del BCRD. (EFE/ Orlando Barría)
La inflación interanual en República Dominicana bajó a 5.47% y se acercó al rango meta de 4.0% ± 1.0% del BCRD. (EFE/ Orlando Barría)

La inflación subyacente, que excluye alimentos y combustibles por su alta volatilidad, mostró una variación mensual de 0.30% en julio y se mantuvo en 4.96% en términos interanuales, permaneciendo dentro del rango objetivo.

PUBLICIDAD

Sectores que impulsaron o frenaron los precios

Los aumentos de precios en julio se concentraron en los grupos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Restaurantes y Hoteles, Bienes y Servicios Diversos, Muebles y Artículos para el Hogar y Salud. Dentro de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, la variación fue de 0.23%, impulsada por subidas en productos como el pollo fresco, papas, arroz, ñame y agua purificada. Algunas bajas en ajíes, huevos, limones, tomates y plátanos verdes ayudaron a moderar el aumento en este grupo.

El grupo Restaurantes y Hoteles registró una inflación de 0.54%, debido a subas en los precios de comidas preparadas fuera del hogar, especialmente el plato del día y los víveres con acompañamiento. Bienes y Servicios Diversos subió 0.42%, sobre todo por incrementos en servicios de cuidado personal como corte y lavado de pelo.

Muebles y Artículos para el Hogar aumentó 0.45% por mayores precios en productos de limpieza. En Salud, la variación fue de 0.38%, asociada a medicamentos y productos farmacéuticos.

La inflación subyacente en República Dominicana fue de 0.30% mensual y de 4.96% interanual, dentro del rango objetivo del Banco Central. (Foto: Banco Central de la República Dominicana)
La inflación subyacente en República Dominicana fue de 0.30% mensual y de 4.96% interanual, dentro del rango objetivo del Banco Central. (Foto: Banco Central de la República Dominicana)

Por el contrario, la reducción de precios en Transporte y la baja en Prendas de Vestir y Calzado ayudaron a contener la inflación general. Aunque hubo subidas en servicios de reparación de vehículos, boletos aéreos y pasajes urbanos, el efecto de la baja en combustibles predominó en el grupo Transporte.

Bienes transables, no transables y diferencias por nivel de ingreso

El IPC de bienes transables registró una disminución de 0.11% en julio de 2026. Según el informe, esta reducción se debió principalmente a los reajustes en los precios de la gasolina regular y premium, el gasoil y algunos bienes alimenticios.

En cambio, el índice de bienes y servicios no transables mostró una inflación de 0.49%.

Al analizar la inflación por nivel de ingresos, se observó que los hogares de menores ingresos (quintil 1) experimentaron una variación de 0.18%, mientras que los quintiles 2 y 3 registraron 0.17%. En los quintiles 4 y 5, la inflación fue de 0.18% y 0.13% respectivamente. El menor impacto de los aumentos en alimentos entre los hogares de mayores ingresos explica la variación más baja en el quintil superior.

Temas Relacionados

Banco CentralRepública DominicanaInflaciónÍndice de Precios al Consumidor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Al cerrar una edición centenaria que convocó a unos 6.200 competidores de 37 países, el Gobierno resaltó la infraestructura y el aprendizaje logístico como base para atraer futuras citas regionales y globales

Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

La agresión ocurrió la mañana del sábado en la colonia La Blanquita, junto al puente del río Pachipa, y el herido, Juan José Lanuza, de 44 años, fue llevado al Hospital Nacional de Mazatenango

Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

El Salvador supera los 2,8 millones de visitantes internacionales hasta julio y experimenta alza en el turismo vacacional

Hasta julio, el país ya rebasó las visitas del mismo lapso de 2025, mientras las autoridades atribuyen ese avance a las medidas oficiales y al refuerzo en sitios recreativos

El Salvador supera los 2,8 millones de visitantes internacionales hasta julio y experimenta alza en el turismo vacacional

El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales concentró la advertencia en el oriente, sectores paracentrales y la franja limítrofe con Guatemala, donde se esperan los picos más altos durante la tarde

El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

La primera competencia oficial de esta modalidad reunió a selecciones de toda la zona en Street Fighter 6, League of Legends y eFootball 2026, con una respuesta presencial que confirmó su alcance más allá de las pantallas

Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

TECNO

Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más populares este sábado

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Adolescentes en Australia siguen en redes sociales a pesar de estar prohibido: 8 de cada 10 están activos

Cómo es el truco de cambiar de canal en la red WiFi para mejorar el internet en casa

ENTRETENIMIENTO

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

Las 8 películas más taquilleras de la historia: cuáles forman parte del club de los 2 mil millones de dólares

Perez Hilton necesitará cirugía: su familia revela que está “grave, pero estable”

“Te respaldaré hasta el fin de los tiempos”: Ariana Grande recibe un emotivo mensaje de su hermano tras anunciar una pausa de la exposición pública

Conmoción en el k-pop: murió una influencer japonesa en Seúl y la Policía investiga un posible suicidio

MUNDO

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Reino Unido intensificó su vigilancia en aguas británicas ante el aumento de la actividad de la “flota fantasma” rusa

Turquía afirmó que Egipto podría sumarse al pacto de defensa regional firmado con Arabia Saudita y Pakistán

JD Vance afirmó que EEUU destruyó el programa nuclear de Irán y mantendrá la presión contra el régimen