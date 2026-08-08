La inflación interanual de República Dominicana baja a 5.47% en julio, según el Banco Central

La inflación en República Dominicana subió 0.19% en julio de 2026, según el Banco Central de la República Dominicana. (EFE/ Orlando Barría)

Guardar

La inflación en República Dominicana mostró señales de moderación en julio de 2026, según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). El índice de precios al consumidor (IPC) subió 0.19% en el mes, ubicándose por debajo del promedio mensual registrado en el primer semestre del año.

El dato más destacado es que la inflación interanual, medida de julio de 2025 a julio de 2026, bajó a 5.47%, lo que representa una reducción de 0.20 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación se acerca al rango meta de 4.0% ± 1.0% establecido por el BCRD.

PUBLICIDAD

Este comportamiento se explica, en parte, por la baja de precios en el grupo Transporte, que presentó una variación de -0.14%. Las recientes reducciones en los precios de la gasolina regular y premium, gasoil y gas licuado de petróleo, dispuestas por el Gobierno, fueron clave para esta tendencia. Además, la apreciación del peso dominicano frente al dólar contribuyó a la disminución de los precios de los automóviles.

La inflación interanual en República Dominicana bajó a 5.47% y se acercó al rango meta de 4.0% ± 1.0% del BCRD. (EFE/ Orlando Barría)

La inflación subyacente, que excluye alimentos y combustibles por su alta volatilidad, mostró una variación mensual de 0.30% en julio y se mantuvo en 4.96% en términos interanuales, permaneciendo dentro del rango objetivo.

PUBLICIDAD

Sectores que impulsaron o frenaron los precios

Los aumentos de precios en julio se concentraron en los grupos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Restaurantes y Hoteles, Bienes y Servicios Diversos, Muebles y Artículos para el Hogar y Salud. Dentro de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, la variación fue de 0.23%, impulsada por subidas en productos como el pollo fresco, papas, arroz, ñame y agua purificada. Algunas bajas en ajíes, huevos, limones, tomates y plátanos verdes ayudaron a moderar el aumento en este grupo.

El grupo Restaurantes y Hoteles registró una inflación de 0.54%, debido a subas en los precios de comidas preparadas fuera del hogar, especialmente el plato del día y los víveres con acompañamiento. Bienes y Servicios Diversos subió 0.42%, sobre todo por incrementos en servicios de cuidado personal como corte y lavado de pelo.

PUBLICIDAD

Muebles y Artículos para el Hogar aumentó 0.45% por mayores precios en productos de limpieza. En Salud, la variación fue de 0.38%, asociada a medicamentos y productos farmacéuticos.

La inflación subyacente en República Dominicana fue de 0.30% mensual y de 4.96% interanual, dentro del rango objetivo del Banco Central. (Foto: Banco Central de la República Dominicana)

Por el contrario, la reducción de precios en Transporte y la baja en Prendas de Vestir y Calzado ayudaron a contener la inflación general. Aunque hubo subidas en servicios de reparación de vehículos, boletos aéreos y pasajes urbanos, el efecto de la baja en combustibles predominó en el grupo Transporte.

Bienes transables, no transables y diferencias por nivel de ingreso

El IPC de bienes transables registró una disminución de 0.11% en julio de 2026. Según el informe, esta reducción se debió principalmente a los reajustes en los precios de la gasolina regular y premium, el gasoil y algunos bienes alimenticios.

PUBLICIDAD

En cambio, el índice de bienes y servicios no transables mostró una inflación de 0.49%.

Al analizar la inflación por nivel de ingresos, se observó que los hogares de menores ingresos (quintil 1) experimentaron una variación de 0.18%, mientras que los quintiles 2 y 3 registraron 0.17%. En los quintiles 4 y 5, la inflación fue de 0.18% y 0.13% respectivamente. El menor impacto de los aumentos en alimentos entre los hogares de mayores ingresos explica la variación más baja en el quintil superior.