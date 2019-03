Para el salteño José Urtubey, vocal de la UIA, el discurso le dejó "gusto a poco". "Es un discurso que niega la realidad. Decir que los problemas sólo se debieron a situaciones climáticas o al escenario financiero internacional es no hacerse cargo de las equivocaciones que hubo en materia de política económica", afirmó el industrial. Y agregó: "Se apostó a un modelo financiero y no productivista. Subir la AUH me parece bien como auxilio, pero el asistencialismo no puede ser el basamento de la política. Tenemos que salir con producción. También para atacar la inflación, en lugar de ponerle un freno de mano a la economía".