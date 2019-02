En la nueva iniciativa que se impulsará desde el Poder Ejecutivo, por ejemplo, no estarían contemplados los alquileres comerciales ni los alquileres domiciliarios de personas con altos ingresos, aunque aún no están definidos esos rangos. "En esos casos, no se necesita que el Estado intervenga y les diga cómo tiene que ser su contrato, pero sí buscamos una política de protección para las familias de menores ingresos", advirtió el funcionario.