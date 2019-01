Ese error de apreciación de creer que se pueden tener déficits fiscales enormes con un sistema financiero tan chiquito y sin mercado de capitales, eso fue inconcebible. No tener claro que para poder financiar el desequilibrio de las finanzas públicas hay que tener mercados financieros y de capitales muy grandes, que no los tenemos. No es sólo que a mí no me gustan los déficit fiscales porque eso nos vuelve vulnerables. Una forma de financiamiento del país es tener deudas bajas. ¿Cómo garantizo la autonomía de la Argentina, su independencia, cuál es la clave de eso, su capacidad de actuar cuidando sus intereses, con totales grados de libertad? Bueno, teniendo deudas bajas. Por eso, los déficit fiscales son esclavisantes, no sólo descapitalizan, no sólo crean inflación, no sólo mal asignan los recursos, sino que además de última instancia le hacen perder la autonomía a los países.