La Argentina enfrenta ahora el enorme desafío de no perder esa recuperación de la competitividad laboral relativa, luego de la esperada recomposición de los salarios, en la medida que se vayan reabriendo las negociaciones paritarias, tanto para ajustar los desvíos que se produjeron en el último año, como en las expectativas para el nuevo ejercicio; y de la extrema cautela que mantiene la autoridad monetaria para no dejar deslizar el tipo de cambio nominal al nivel medio de la zona de no intervención, a través de la inyección de pesos a la economía.