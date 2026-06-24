México vs Chequia: a qué hora empiezan los cierres alrededor del Estadio Ciudad de México (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Cierres viales alrededor del Estadio Ciudad de México obligarán a restringir el paso en calles cercanas al Coloso de Santa Úrsula este miércoles 24 de junio, cuando la Selección Mexicana enfrente a Chequia en la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. El partido está programado para las 19:00 horas centro de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) informó que aplicará un operativo para cerrar el “Polígono de la última milla” alrededor del Estadio Azteca. El ingreso a ese perímetro será exclusivo para aficionados con boleto, vehículos acreditados para entrar al inmueble y vecinos que acrediten su residencia con el código QR expedido por la Alcaldía Coyoacán.

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Este juego del Tricolor será el último de la fase regular, el equipo de Javier Aguirre ya aseguró su pase a la ronda de dieciseisavos, por lo que llega con un panorama tranquilo para concluir esta primera fase del campeonato de la FIFA. Sin embargo, se espera una gran cantidad de fanáticos que acudirán al inmueble, por lo que habrá una serie de operativos de movilidad y seguridad.

De acuerdo con la SSC, a partir de la noche de este martes 23 de junio empezarán los cierres parciales (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿A qué hora empiezan los cierres?

De acuerdo con la SSC, a partir de la noche de este martes 23 de junio empezarán los cierres parciales en los alrededores del inmueble, por lo que los vecinos del Azteca tendrán que tomar precauciones en sus traslados. Se prevé que a partir de la medianoche se restrinja el acceso vehicular.

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El perímetro cerrado comprende cuatro avenidas principales en los alrededores del Coloso de Santa Úrsula. La medida forma parte del dispositivo previsto para el tercero de los cinco partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 que se realizarán en la Ciudad de México.

Las vialidades incluidas en el cierre son:

Calzada de Tlalpan

Periférico Sur

Boulevard Gran Sur

Avenida Santa Úrsula.

La Subsecretaría de Control de Tránsito realizará las adecuaciones viales en la zona. El despliegue incluye cierres parciales y totales en las avenidas principales aledañas al recinto.

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Una infografía del Gobierno de la Ciudad de México indica los accesos y cierres viales en la "última milla" del Estadio Azteca para el partido Chequia vs. México, con cierres el 23 y 24 de junio. (X/ @OVIALCDMX)

Cómo serán los operativos para el partido

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un dispositivo de seguridad para resguardar la integridad física y patrimonial de jugadores, cuerpo arbitral, autoridades de las federaciones de futbol, aficionados, turistas y ciudadanía en general. En estas tareas participará la Fuerza de Tarea Conjunta del Gobierno de México.

Ese grupo está integrado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su participación se sumará al despliegue de la policía capitalina dentro y fuera del perímetro de control.

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Para el operativo en el estadio, la Policía de la Ciudad de México desplegará 7 mil 500 elementos. A ese estado de fuerza se sumarán 720 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta.

Las autoridades indicaron que el Polígono de la Última Milla busca ordenar el flujo de personas alrededor del inmueble (REUTERS/Hannah Mckay)

Las autoridades indicaron que el Polígono de la Última Milla busca ordenar el flujo de personas alrededor del inmueble. También tiene el objetivo de facilitar la llegada de aficionados, la operación de los sistemas de transporte y la accesibilidad para vecinos.

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En las inmediaciones del estadio también habrá paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). La SSC añadirá acciones de proximidad en la Última Milla, con células de búsqueda para personas extraviadas, apoyo con sillas de ruedas para personas con movilidad limitada y orientación general para asistentes y turistas.