También se refirió a la evolución de la actividad económica en la Argentina, aún sumida en una recesión. "No tenemos los datos del cuarto trimestre de 2018, los números todavía no fueron publicados, pero Argentina enfrentó una contracción del PBI el último año, en torno el 2%, pero aún no tenemos los números exactos", apuntó el ministro de Hacienda.