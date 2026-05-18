Paseo ciclista lowrider y “AztLÁn, túnel del tiempo” unen arte y cultura chicana en Bellas Artes, CDMX

Bicicletas cromadas, manubrios especiales y banderas con identidad chicana salieron a Reforma este domingo desde el Palacio de Bellas Artes en una rodada que celebra la cultura lowrider como forma de expresión colectiva y orgullo cultural. (CUARTOSCURO)

Decenas de bicicletas lowrider recorrieron el Paseo de la Reforma este domingo en un evento que celebra la cultura chicana desde el corazón de la Ciudad de México. La exposición AztLÁn, túnel del tiempo, que permanece en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el 12 de septiembre de 2026, fue el marco para una rodada que convirtió las calles en un espacio de identidad y expresión colectiva.

El recorrido arrancó pasadas las 11:00 horas desde la explanada del Palacio de Bellas Artes, avanzó hacia La Diana Cazadora y regresó al mismo punto de partida. Desde temprano, visitantes extranjeros, nacionales, habitantes de la CDMX y transeúntes curiosos se congregaron frente al palacio para observar las bicicletas antes de que iniciara la rodada.

PUBLICIDAD

La cultura lowrider toma las calles de la CDMX

Con bicicletas intervenidas como protagonistas, la cultura chicana tomó las calles del centro de la CDMX en una rodada que partió del Palacio de Bellas Artes y que acompañó la exposición AztLÁn, túnel del tiempo. (Museo Palacio de Bellas Artes)

Lo que detuvieron a mirar no era ordinario. Las bicicletas llegaron intervenidas con manubrios especiales, pintura personalizada, acabados cromados, llantas de distintos tamaños, muñecos modificados y banderas cargadas de referencias a la identidad chicana. Cada pieza funcionó como una declaración visual antes de moverse un solo metro.

CIUDAD DE MÉXICO, 17MAYO2026.- Cholos integrantes The Mexican Family realizaron una Rodada Lowride Biker, para promocionar el Día Internacional de los Museos, partieron del Palacio de Bellas Artes. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La actividad se realizó en el marco del Día Internacional de los Museos y fue organizada en colaboración con Mexican’s Family Lowrider Bike Club, agrupación dedicada a promover la cultura lowrider y las bicicletas personalizadas en eventos de la capital.

PUBLICIDAD

Conforme avanzaba la rodada por una de las avenidas más transitadas de la ciudad, la dinámica cambió. La gente dejó de ser espectadora estática: se acercó a los ciclistas, se fotografió con ellos y algunos se sumaron al recorrido sobre la marcha. Quienes no pedaleaban sacaban el celular para grabar la columna de bicicletas cromadas moviéndose por la emblemática Avenida Reforma.

Visitantes extranjeros y curiosos que se sumaron al paso de las bicicletas modificadas. (Museo Palacio de Bellas Artes)

La exposición que dio origen al evento reúne obras de arte chicano que reflexionan sobre el contexto social, político y la situación migratoria de esa comunidad. AztLÁn, túnel del tiempo puede visitarse en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el 12 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

La muestra de pintura, fotografía, escultura y más fue curada por Rubén Ortiz-Torres, Jesse Lerner y Joshua Sánchez, con la asesoría de Rita González, propone una reflexión sobre la historia compartida entre México y Estados Unidos. El recorrido por las salas del recinto invita al visitante a revisar temas de memoria comunitaria, migración y resignificación del espacio urbano desde la visualidad y el arte contemporáneo. Entre los creadores participantes destacan Guadalupe Rosales, Gabriela Ruiz, Rafa Esparza y el colectivo 3B Collective.