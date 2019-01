La demanda se origina por un cambio en la base de cálculo del PBI que se realizó en 2014, cuando la Argentina debía pagar unos USD 3.500 millones en intereses, durante el gobierno de Cristina Kirchner. "No hubo juicios. Pero la Argentina no volvió a crecer nunca más ni volvió a pagar el cupón. Los bonos siguen cotizando pero no pagan cupón. Por eso, tarde o temprano, se esperaba que hubiera juicios en puerta", agregó Maril.