1. Eliminar aranceles o reducirlos al mínimo;

2. Firmar tratados de libre comercio;

3-. Eliminar retenciones al campo y la minería;

4-. Bajar el gasto público del 40 al 25 por ciento del PBI, despidiendo

"gradualmente a millones de empleados ñoquis" y terminando con las

jubilaciones y pensiones no sustentadas en aportes previos";

5. Bajar el gasto público para una baja de la presión tributaria, que debe

empezar por la eliminación de los impuestos distorsivos como el impuesto al cheque e Ingresos Brutos;

6. Eliminar todos los regímenes de promoción industrial y regiona, tanto el

régimen de Tierra del Fuego como cualquier otro;

7-. Los sindicatos no deben tener obras sociales y las negociaciones tienen que ser por empresa y no colectivas.